Автовладельцы не могут расстаться со своими гаражами

Несмотря на активное строительство и увеличение объема многоэтажных домов с парковками, автовладельцы по-прежнему влюблены в гаражи и не могут с ними расстаться. Кирпичные гаражи, по данным Авито Недвижимость, не только в 20 раз популярнее обычных парковочных машиномест, занимая 95% спроса, но и практически не дешевеют, а в некоторых областях напротив, даже прибавляют в цене.

Распределение «внутригаражного» спроса по типам материала постройки также ожидаемо оказалось в пользу более «монолитных» конструкций из кирпича и железобетона: кирпичные гаражи популярнее прочих в 15 регионах из 23, а еще в 5 предпочтение отдают железобетонным. Самые дешевые металлические гаражи удерживают высочайшую популярность лишь в Уфе и Ростове-на-Дону. Велика их доля и в Самаре, где они, впрочем, все же уступают кирпичным.

Те же автовладельцы, кто предпочитает обычные парковочные машиноместа (и те, кому не досталось гаражей), в большинстве своем приобретают квадрат на подземной парковке, а если таковой рядом нет – на многоуровневой: эти варианты занимают 58% и 33% спроса по России. Обычные наземные стоянки – крытые и открытые – суммарно набрали лишь 9% спроса, в том числе и благодаря тому, что в крупных городах их постепенно вытесняют более популярные варианты. А вот, к примеру, в Саратове, где застройка идет по периферии, практически не затрагивая центр, обычные открытые парковки остаются актуальными и сохранили за собой 31% спроса.

Стоимость недвижимости для автовладельцев

Несмотря на более высокую практичность (но, как правило, при большей удаленности от дома), даже кирпичные гаражи остаются дешевле машиномест практически во всех изученных регионах. Где-то разница невелика: к примеру, в Барнауле гаражи и парковочные места стоят в среднем 327 и 350 тысяч рублей соответственно, в Екатеринбурге это соотношение составляет 499 и 525 тысяч, а единственное «исключение», да и то неуверенное – это Краснодар, где средняя стоимость гаража на 2 тысячи выше, чем у маиноместа – 462 против 460 тысяч. А вот в некоторых городах гараж в разы дешевле «квадрата»: к примеру, в Ижевске средняя стомость гаража – 141 тысяча, а парковки – целых 711 тысяч; в Челябинске это 191 и 735 тысяч, а в Саратове – 267 и 813 тысяч соответственно.

При этом стоимость гаражей остается практически неизменной: если они и дешевеют, то не более чем на 5-6%, а вот рост средней стоимости в некоторых городах достигает 12-17%. Машиноместа в этом отношении более «волатильны»: в Волгограде и Ульяновске они подешевели в среднем на 17% и 19% соответственно, а в Уфе и Омске напротив, стали дороже на 24% и 38%.