Автовладельцы в РФ стали в шесть раз чаще жаловаться на отказ в оформлении ОСАГО

Центробанк РФ изучил обращения граждан, связанные с деятельностью автостраховщиков, за последние несколько лет. На те, которые регулятор счёл обоснованными, приходится около 13% от общего количества.

Сегодняшние нормы предполагают, что полис ОСАГО входит в перечень обязательных документов для водителей в РФ. Водителей за управление транспортным средством без действующей страховки могут оштрафовать. Согласно действующему закону, страховые компании не имеют права безосновательно отказывать клиентам в продаже «автогражданки», однако такие случаи по-прежнему встречаются.

Информация о жалобах клиентов на автостраховщиков отображена в статистике Центробанка: она была предоставлена в ответ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Известно, что за последние три года (учитывался период с 2020 по 2022 годы) регулятор получил в общей сложности свыше 99 тыс. жалоб, касающихся продукта ОСАГО. Из них 12,8 тыс. (то есть примерно 13%) ЦБ признал обоснованными.



По данным «Парламентской газеты», наибольшее количество принятых обращений касалось отказов страховщиков продавать ОСАГО. Так, в 2020 году таких жалоб было зафиксировано всего 655, в 2021-м их количество выросло до 2538, а в 2023-м показатель составил 4084. То есть за несколько последних лет этот показатель вырос более чем в шесть раз.

Также у автовладельцев иногда возникают проблемы с оформлением электронного полиса. Судя по статистике, в 2020-м только 102 человека обратились к регулятору из-за технических сбоев на сайте страховой компании, а в 2022 году Центробанк зафиксировал уже 718 подобных обращений. Известно, что 548 пользователей жаловались на ошибки при вводе данных, в 447 случаях информация не совпадала со сведениями в базе РСА (Российского союза автостраховщиков). Ещё были зарегистрированы случаи, когда клиенты не могли ввести код для проверки данных и т.д.



Любопытно, что около 400 человек в 2022 году обратились к регулятору из-за навязывания дополнительных услуг при попытке оформить полис ОСАГО. Отметим, сейчас продолжает действовать норма, согласно которой клиенты страховщиков имеют право в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг (в случае, если не наступил страховой случай).

Сообщается, что эта информация будет проанализирована, а позже собранные данные могут быть использованы для создания новых проектов нормативных актов, которые, предположительно, смогут усовершенствовать законодательство в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности.

По словам автоюриста Сергея Радько, на которого ссылается издание, страховые компании «ищут любые предлоги и способы, чтобы отказать в заключении договора» при высокорисковой сделке. К ним относятся несколько категорий клиентов, в том числе автовладельцы из других регионов, таксисты и мотоциклисты. Очевидно, что сложности есть и у водителей с плохой историей аварийности или длительными перерывами в страховании.



По информации ЦБ, стоимость «автогражданки» в 2022 году в среднем выросла на 17% (при этом для безаварийных водителей прирост составил 8%). При этом средний размер страховой выплаты за тот же период подрос примерно на 27% до 90 тыс. рублей. Всего в прошлом году водители оформили 40,3 млн полисов ОСАГО, а в 2021 году – 42 млн. Отчасти спад связан с тем, что в стране было продано меньше новых машин, однако, не стоит исключать и того, что увеличилось количество тех автомобилистов, которые отказались от покупки страховки.