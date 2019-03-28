Автоволонтеры Москвы

Автоволонтеры Москвы – это сообщество автомобилистов столицы, которые в свободное время помогают добраться куда-либо людям, не имеющим по разным жизненным обстоятельствам возможности воспользоваться такси. или общественным транспортом.

Сообщество не является фондом, какой-то другой официальной организацией, его представительство находится в социальной сети «ВКонтакте», где каждый кому необходима подобная помощь может разместить заявку, и с другой стороны каждый автомобилист может откликнуться на такую просьбу.

Автоволонтеры в большей степени помогают людям с инвалидностью, родителям тяжелобольных детей. Часто к ним обращаются те, кто приезжает в Москву из других городов на лечение и не имеют средств даже на дорогу. Заявки размещаются практически ежедневно. По возможности помощь находится многим, но автоволонтеров, конечно, же не хватает.

Руководитель автоволонтеров Москвы Сергей Аркадьев обычный человек средних лет, у него есть работа и семья, однако уже несколько лет он имеет полезное и ещё не совсем привычное для российского общества хобби – занимается добровольчеством. Именно Сергей ежедневно размещает заявки о помощи в группу, находит добровольцев на автомобилях, и сам разумеется помогает нуждающимся.

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Наша жизнь крутится вокруг массы проблем, мы часто не верим в собственные силы и не видим своей ценности в этом мире. Помощь окружающим помогает нам самим чувствовать себя более удовлетворёнными от жизни, потому что так мы совершаем пусть небольшое, и все же чудо для другого человека.

После того, как я стал волонтером, моя жизнь изменилась кардинально: раньше я был весь в работе, а теперь она как бы отошла на второй план, раньше я очень переживал неудачи, а теперь отношусь к этому философски, мало того, по- явилась уверенность, открылись неведомые ранее качества. Я помогаю, потому что хочу этого, просто хочу помочь и получаю от этого удовольствие. Наиболее ценно для меня в этой деятельности – чувство особенной радости! Сергей Аркадьев руководитель автоволонтеров Москвы

Сегодня, наверное, уже каждый второй житель Москвы обладает автомобилем. Примерно столько людей могут хотя бы изредка участвовать в жизни движения Автоволонтеров Москвы, ощущать себя полезными и делать очень важное дело по мере своих возможностей.

Узнать подробности о том, как можно стать участником этого сообщества можно непосредственно у его руководителя, Сергея Аркадьева! Контакты ниже.