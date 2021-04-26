Baltasar Revolt – лёгкая и аскетичная испанская альтернатива новому Tesla Roadster

Молодая компания Baltasar из испанской Барселоны представила двухместный электрический суперкар Revolt массой 770 кг, оснащённый 507-сильной силовой установкой. Заказы на новинку уже принимаются, первые готовые экземпляры будут отгружены клиентам во второй половине 2022 года.

Компанию Baltasar основал испанский предприниматель и большой автомобильный энтузиаст Бальтазар Лопес. Оказывается, уже несколько лет он воплощает мечту детства и работает над собственным проектом электрического суперкара, но держал эту разработку в тайне, чтобы показать потенциальным заказчикам не красивые картинки, а живую машину — её премьера состоялась на прошлой неделе.

Revolt – это гоночный спайдер без крыши и ветрового стекла, предназначенный преимущественно для использования на гоночных треках, но имеющий при этом, как утверждает испанская компания, доступ на дороги общего пользования, то есть для поездки на трек необязательно заказывать эвакуатор.



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Судя по картинкам на сайте производителя, в основе Revolt лежит пространственная трубчатая рама из металлического сплава, но вся оболочка и то, что можно назвать интерьером, изготовлены из углепластика. Отсутствие средств обеспечения комфорта объясняет низкую снаряженную массу — 770 кг, что для мощного электрокара показатель выдающийся. 250 кг приходятся на 700-вольтовую батарею с системой охлаждения, разработанную совместно с испанской компанией Millor Battery. Все прочие компоненты Revolt – тоже испанского производства.



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Ёмкость батареи не названа, но разработчики сообщают, что на одной зарядке Revolt сможет проехать свыше 600 км по циклу WLTP или 40 минут в боевом режиме по треку. От мощного зарядного экспресс-терминала пополнить запас хода на 100 км можно всего за 5 минут. Разъём для зарядки, что характерно, находится в кокпите, прямо перед единственным пассажиром.



Силовая установка состоит из двух электромоторов на задней оси, ведущие колёса соответственно задние. Максимальная совокупная отдача — 507 л.с. и 1000 Нм. До 100 км/ч испанский суперкар разгоняется за 2,5 с. Другие динамические характеристики пока не объявлены.

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Подвеска — пружинная, типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами. Габаритная длина Revolt — 3950 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1110 мм, колёсная база — 2420 мм.



Интерьер, понятно дел, спартанский, с голым лакированным карбоном, съёмным многофункциональным рулевым колесом и единственным расположенным по центру передней панели экраном. Будут ли более комфортабельные версии с крышей или хотя бы нормальной ветрозащитой, пока неизвестно.

Baltasar уже собирает на заказы на Revolt, для оформления заявки нужно внести депозит в 1000 евро, а полная цена суперкара составит 230 тысяч евро без налогов.

Полноценный выход на рынок запланирован во второй половине следующего года, примерно тогда же Tesla планирует наконец-то начать отгрузки своего суперкара Roadster второго поколения с «ракетными технологиями» и способностью набрать первую «сотню» за 2,1 с. Предварительный диапазон цен — от 200 тысяч до 250 тысяч долларов, то есть по цене Tesla Roadster и Baltasar Revolt будут сопоставимы, но Tesla обещает быть куда более тяжёлым, комфортным и универсальным автомобилем и вряд ли сможет тягаться на треке с лёгким Бальтазаром.

