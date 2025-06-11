Баха «Уральский рубеж»: команда Газ Рейд Спорт выйдет на старт в Миассе четырьмя экипажами

Чемпионат России по ралли-рейдам преодолел свой экватор и впереди — баха «Уральский рубеж», которая пройдет с 12 по 15 июня в Челябинской области. Это четвертый этап для внедорожников и багги в зачетах Абсолютный, Рейд-спорт, Т2, Т3 и третий – для грузовиков Т5. Гонка обещает быть захватывающей: спортсменов ждет более 1000 километров, из которых около 700 км придется на спецучастки.

В преддверии важного международного ралли «Шелковый путь», которое стартует 12 июля в Иркутске, некоторые участники решили поберечь силы и пропустили этап чемпионата России по ралли-рейдам. Поэтому на «Уральский рубеж» собралось не так много спортсменов. Логистика гонки в Челябинской области также оказалась серьезной нагрузкой для всех участников. Тем не менее этот новый для ралли-рейдов регион станет отличной тренировкой для тех, кто все-таки решил принять участие в бахе. Для всех экипажей условия и трассы будут в новинку, так как в окрестностях Миасса соревнований по ралли-рейдам еще не проводилось. Однако некоторые спортсмены транзитом уже проезжали этот регион в разные годы в рамках «Шелкового пути».

Четыре дня бахи «Уральский рубеж» охватят два региона: маршрут пройдет через Миасский и Магнитогорский городские округа, а также Агаповский, Нагайбакский, Верхнеуральский, Уйский, Чебаркульский районы Челябинской области и Учалинский и Абзелиловский районы Башкортостана. За дни гонки спортсмены проедут пять спецучастков. Уже сегодня, 11 июня, состоятся официальные тесты, где экипажи смогут ознакомиться с новыми для себя дорожками и сделать последние настройки техники перед стартом. В четверг, после традиционных проверок и инспекций, в 11 утра на центральной площади Миасса пройдет торжественное открытие соревнований, после чего участников ждет короткий пролог длиной 13 километров. В пятницу, 13 июня, в гоночном меню два спецучастка по 100 и 120 километров, затем в субботу и воскресенье – по одному спецучастку в 200 и 250 км соответственно. Организаторы обещают, что спортсменов ждут значительные перепады высот до 600 метров, а также множество бродов, густых рощ и топкой местности. Команда ГАЗ Рейд Спорт выступит в полном составе и примет участие в гонке четырьмя основными экипажами – две спортивные ГАЗЕЛИ NN и два грузовика Садко NEXT.

Это наша первая гонка в Миассе. Мы отправляемся в новый регион, что всегда интересно. Урал – сложная, но живописная местность. Гонки в Челябинской области у нас были, но где-то южнее Магнитогорска. А здесь, на Южном Урале, будем впервые. Эти края мне немного знакомы, ведь я служил здесь. Участвовал я и в гонках, но в джип-триале на ограниченной площадке. Горных соревнований в этой местности у меня еще не было. Особенность этого региона – старый, седой Урал. Здесь нет жесткого кавказского рельефа, всё более плавно. Трасса будет интересной, трехмерной, со множеством лесных дорог и просек. На горных трассах обычно выбор невелик: есть только одна дорога, по которой ты едешь. Навигационная сложность зависит от развития дорожной сети в горах. Это в свою очередь связано с вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых и другими факторами. Но одно я знаю точно: будет интересно! Евгений Павлов штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт»

Наша команда уже выступала в этих местах, но тогда это были окрестности Магнитогорска и Челябинска, где проходили в разные годы маршруты «Шелкового пути». Но, вероятно, организаторы не будут использовать старые заготовки, а подготовили что-то необычное. Видимо, нас ждут камни, грунт, поля и высокая скорость — полный набор удовольствий! На основе прошлого опыта я не заметил здесь особо крупных камней, как в том же Казахстане, например, но броды точно будут. Организаторы обещают еще каменистые участки. Мы всегда стремимся участвовать в соревнованиях, потому что для нас это и проведение испытаний для завода, и повышение квалификации пилотов и штурманов, и возможность тренировать молодые экипажи. Поэтому мы не могли пропустить эту гонку, даже несмотря на предстоящий «Шелковый путь». Михаил Шкляев пилот и руководитель грузового отделения команды ГАЗ Рейд Спорт

Четвертый этап национального чемпионата пройдет по дорогам, которые когда-то были частью маршрута «Шелкового пути». Для нас эта гонка важна, так как мы готовимся к «Silkway Rally 2025» и в июле отправимся на это международное соревнование. Это, можно сказать, для нас главная гонка сезона. Там трассы будут примерно такими же, как и сейчас. Такая тренировка — важная часть подготовки к серьезному старту, ведь она показывает, что в хорошей форме находятся не только пилоты, но и автомобили. Мы готовы к этим дорогам: штурманы знают, куда и как ехать, а наши гоночные автомобили — Газель NN и ГАЗ Садко NN — настроены на быстрые дорожки. Гонка будет длинной: четыре гоночных дня, но у команды есть все необходимые детали и запчасти высокого качества, и механики смогут обеспечить надежное обслуживание, чтобы каждый день на старт выпускать практически новый автомобиль без технических проблем. Поскольку дороги будут в основном быстрыми и песка здесь не будет, мы настраиваем подвеску и моторы на скоростные раллийные участки, где сможем показать максимальную скорость. Команда настроена на эту гонку, и у нас есть все шансы занять высокие места на подиуме. Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

11 июня пройдут тесты, а с 12 июня начинаются полноценные гоночные дни. Завершится соревнование 15 июня в Миассе. Надеемся всем экипажам удастся проявить себя и добраться до финиша.

Партнёрский материал