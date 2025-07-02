Новый российский паркетник Lada Azimut пока показали только в самом дорогом исполнении, мы же решили представить, как может выглядеть самый бюджетный вариант модели.

Две недели назад в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась премьера нового кроссовера Lada, который получил выбранное в ходе конкурса среди сотрудников АВТОВАЗа имя Azimut. Как и полагается в таких случаях, паркетник продемонстрировали в богатой комплектации, при этом одним из самых интересных вопросов до сих пор остаётся стоимость новинки. Многие предполагают, что она составить порядка 2,5 миллионов, а может быть даже превысит отметку в три миллиона в топовой версии. В связи с этим не менее интересно и то, сколько будет стоить его базовая комплектация, а также её вероятный внешний вид.

Рендер базовой Lada Azimut с окрашенными бамперами 1 / 2 Рендер базовой Lada Azimut с неокрашенными бамперами 2 / 2

Прежде всего, такой Azimut вместо эффектных литых дисков 18 диаметра может получить штампованные диски дюймов на 16. Чёрная контрастная крыша обычно является прерогативой дорогих комплектаций, базовые же версии наверняка получат крышу в цвет кузова. Сам кузов на рендерах представлен в белом цвете, который обычно является одним из базовых (то есть без доплаты). Вполне вероятно, передняя оптика может стать чуть проще, лишившись части размашистых светодиодных габаритных огней, также мы изобразили кроссовер без светящейся полосы между фонарями. Чёрными могут быть сделаны декоративные накладки на нижних частях бамперов и дверей, а также дверные ручки. Одним из самых экстремальных вариантов удешевления могли бы стать неокрашенные бампера — паркетник на рендерах изображён как с ними, так и с обычными окрашенными.

Рендер базовой Lada Azimut с окрашенными бамперами 1 / 2 Рендер базовой Lada Azimut с неокрашенными бамперами 2 / 2

Новый кроссовер Lada Azimut построен на платформе Весты. Изначально он будет предложен с модернизированными бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии будут использоваться шестиступенчатая механическая коробка и вариатор. В будущем же под капотом Азимута ожидается появление нового 150-сильного турбомотора, работающего в паре с классическим автоматом.

Lada Azimut в богатой комплектации 1 / 2 Lada Azimut в богатой комплектации 2 / 2

Напомним, вместе с Lada Azimut состоялась премьера ещё одной новинки — рестайлингового внедорожника Niva Travel.