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Базовый Volkswagen Amarok с одинарной кабиной показался на патентных изображениях

11.08.2022 61 0 0

Немецкая компания пока что официально представила только дорогие версии пикапа с двухрядной кабиной. Однако вариант попроще у модели нового поколения тоже будет.

 

Изначально в Volkswagen предполагали, что у пикапа Amarok не будет преемника, но впоследствии компания изменила своё решение, а за разработку модели второго поколения ответственным сделали американского производителя Ford: проект был реализован в рамках партнёрского соглашения. Напомним, Ford Ranger третьей генерации, являющийся техническим «близнецом» нового Амарока, дебютировал в ноябре 2021 года, а г рузовик немецкой марки был представлен в прошлом месяце.

Патентные изображения VW Amarok с одинарной кабиной
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Патентные изображения VW Amarok с одинарной кабиной
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Патентные изображения VW Amarok с одинарной кабиной
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Немецкая компания официально представила пока лишь дорогие версии пикапа с двухрядной кабиной. У нового VW Amarok собственный дизайн, имеющий ряд отличий от внешности американского «родственника». Так, у Амарока другая решётка радиатора, с ней визуально сливается головная оптика оригинальной формы, при этом фары соединены между собой тонкими полосками по верхним и нижним границам (за доплату клиентам предложат матричную оптику IQ.Light Matrix). Кроме того, в передней части пикапа можно увидеть крупный «икс-образный» элемент, который выполнен либо «под хром», либо из некрашеного пластика (в зависимости от версии).

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Вариант попроще у Amarok второго поколения тоже будет (правда, не на всех рынках): пока что его внешность рассекречена только на опубликованных carscoops.com изображениях, появившихся в базе Европейского патентного ведомства. У базовой версии модели будет двухдверная кабина с одним рядом сидений соответственно и с увеличенным грузовым отделением (спальным местом), отсек способен вместить два европоддона. Максимальная полезная нагрузка – 1,6 тонны.

Ещё у таких машин будет обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, оптика с более простой «начинкой» и, вероятно, стальные колёсные диски. Также на патентах на корме не видна крупная надпись с названием модели. Ожидается, что салон базового нового Амарока получит тканевую отделку и 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы (у более дорогих версий диагональ тачскрина равна 12 дюймам).

На фото: VW Amarok с двухрядной кабиной
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На фото: VW Amarok с двухрядной кабиной
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На фото: VW Amarok с двухрядной кабиной
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В Южной Африке базовый VW Amarok получит 2,0-литровый TDI мощностью 150 л.с., на других рынках его предложат с тем же дизельным двигателем, но выдающим 170 л.с. Помимо этого, моторная гамма модели следующей генерации включает в себя ещё битурбомотор TDI такого же объёма с отдачей в 204 и 209 л.с., а также 3,0-лировый V6 TDI мощностью 241 и 250 л.с. Также пикап предложат с бензиновым 302-сильным турбодвигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра. Стартовые варианты получат в пару «механику», более дорогие – десятиступенчатый «автомат», который пришёл на смену 8АКП.

Напомним, серийный выпуск Volkswagen Amarok нового поколения будет налажен до конца текущего года на заводе в ЮАР: на этой площадке уже производят пикапы Ford Ranger третьей генерации. Цены версий немецкого грузовика объявят позже, ближе к старту продаж.

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