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Beiben Truck собирается вывести четыре новые модели на рынок РФ до конца года

29.09.2023 69 0 0

Китайская компания в рамках соглашения с немецким концерном имеет право использовать технологии Mercedes-Benz при производстве грузовых автомобилей.

Авторынок РФ, в том числе в сегменте коммерческой техники, за последние годы претерпел значительные изменения. В частности, более востребованной стала продукция различных «поднебесных» брендов, в список входят в том числе грузовики марки Beiben. Тяжеловозы представлены на российском рынке с 2005 года, в ближайшее время марка намерена значительно расширить местную линейку.

Основанная в 1988 году компания Beiben Truck (официальное наименование – Baotou Beiben Heavy-Duty Truck Co) входит в состав корпорации China North Industries Corporation (Norinco) со штаб-квартирой в китайском Баотоу. В рамках соглашения с немецким концерном производитель имеет право использовать технологии Mercedes-Benz при выпуске своих грузовых автомобилей.

Логотип марки Beiben

Beiben Truck на сегодняшний день выпускает свыше 30 моделей грузовых автомобилей и более 10 – спецтехники. При этом производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 60 тыс. экземпляров ежегодно. Продукция этой китайской марки поставляется более чем в 75 стран по всему миру.

Официальный дилер грузовых автомобилей Beiben в Центральном федеральном округе РФ – ООО «Автотранс» – недавно провёл мероприятие для клиентов, в рамках которого были обнародованы ближайшие планы китайского бренда на российский рынок. В компании ожидают, что продажи коммерческих машин Beiben Truck в РФ по итогам 2023 года составят 2 тыс. экземпляров. По плану, в следующем году дилер сможет реализовать около 6-7 тыс. грузовиков.

«На российском рынке ощущается усиление конкуренции среди представленных здесь китайских производителей», – комментирует директор по продажам Автотранса Виктор Греков. Он считает, что компания сумеет достичь поставленных целей за счёт предложения «надёжного и качественного продукта» и с учётом «обеспечения всесторонней сервисной поддержки клиентов».

На фото: грузовой автомобиль Beiben 1848

Актуальная модельная линейка грузовиков, которую предлагают в Автотрансе, включает в себя два седельных тягача Beiben с колёсными формулами 4х2 и 6х4 – речь идёт о Beiben 1848 и Beiben 2648 соответственно. В компании пояснили, что эти грузовики оснащаются двигателями Weichai, которые идут в комплекте с коробками передач Fast Gear, и мостами Beiben, разработанными совместно с Mercedes-Benz. Гарантия на все автомобили составляет 3 года или пробег 400 тыс. км.

В ближайшее время российская линейка Beiben расширится: до конца текущего года китайская компания собирается сертифицировать и вывести на местный рынок четыре новых коммерческих модели. К выходу в продажу в РФ готовятся: седельный тягач с колёсной формулой 6х6, магистральный тягач (4х2), работающий на сжиженном природном газе, а также самосвал (6х6) и шасси (в вариантах колёсной формулы 6х6, 6х4 и 8х4) для установки надстроек и изготовления кранов-манипуляторов, дорожно-строительной техники, автобетоносмесителей, комбинированных дорожных машин.

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