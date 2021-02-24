Статистика ×
  • Белый – новый черный: эксперты Авито Авто выяснили, как изменились предпочтения россиян при выборе цвета автомобиля

Белый – новый черный: эксперты Авито Авто выяснили, как изменились предпочтения россиян при выборе цвета автомобиля

24.02.2021 225 0 1

Эксперты Авито Авто выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. По итогам ушедшего года белые автомобили стали более востребованными на вторичном авторынке, чем черные. Доля продаж белых автомобилей от общего количества реализованных за год составила 19,34%, а доля продаж черных – 19,28%. При этом еще по итогам I полугодия 2020 года черные автомобили обгоняли белые на 0,3 процентных пункта: тогда доля продаж черных автомобилей составляла составляла 19%, а доля продаж белых автомобилей – 18,7%.

 

Партнерский материал

По итогам 2020 года в топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли в порядке убывания серебряный (доля в продажах – 15,77%), серый (доля в продажах – 14,04%) и синий (доля в продажах – 9,58%).

 Во всех крупных регионах России, за исключением Челябинской области, первую строчку по востребованности занимают либо белые, либо черные автомобили. Челябинская область – единственный регион, в котором на первом месте по доле продаж по итогам 2020 года оказались автомобили серебряного цвета.

Синий, красный, зеленый: какие яркие цвета кузова вошли в топ по популярности

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых регионах страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые автомобили оказались популярнее красных в Алтайском крае и Ставропольском крае, а также в Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Саратовской, Ульяновской и Тверской областях.

 Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях, покупают голубые автомобили в Алтайском крае, а также Калининградской и Омской областях: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.

 Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10, 2020 г.

Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10, 2020 г.

Место в рейтингеЦветДоля в продажах
1Белый19,34%
2Чёрный19,28%
3Серебряный15,77%
4Серый14,04%
5Синий9,58%
6Красный6,80%
7Зелёный6,27%
8Коричневый3,28%
9Бежевый2,99%
10Голубой1,84%

Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый – доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за 2020 год составила менее 1%.

Россия статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: удачная ходовая со вкусом Тойоты и сомнительный мотор 1,8 Наиболее старым Тигго уже 15 лет, и стоят такие машины соблазнительно дёшево. В первой части обзора мы отчасти уже поняли, почему: увы, скорость гниения металла у этого кроссовера очень выс... 198 0 0 24.02.2021
Статьи / Авто недели Сказка о принце и богине: стоит ли покупать Citroen DS5 за миллион рублей В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины с... 3829 3 0 23.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Venza Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась... 9654 2 1 23.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 108505 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 105943 23 16 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 80550 3 32 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings