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По итогам 2020 года в топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли в порядке убывания серебряный (доля в продажах – 15,77%), серый (доля в продажах – 14,04%) и синий (доля в продажах – 9,58%).
Во всех крупных регионах России, за исключением Челябинской области, первую строчку по востребованности занимают либо белые, либо черные автомобили. Челябинская область – единственный регион, в котором на первом месте по доле продаж по итогам 2020 года оказались автомобили серебряного цвета.
Синий, красный, зеленый: какие яркие цвета кузова вошли в топ по популярности
Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых регионах страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые автомобили оказались популярнее красных в Алтайском крае и Ставропольском крае, а также в Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Саратовской, Ульяновской и Тверской областях.
Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях, покупают голубые автомобили в Алтайском крае, а также Калининградской и Омской областях: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.
Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10, 2020 г.
Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10, 2020 г.
|Место в рейтинге
|Цвет
|Доля в продажах
|1
|Белый
|19,34%
|2
|Чёрный
|19,28%
|3
|Серебряный
|15,77%
|4
|Серый
|14,04%
|5
|Синий
|9,58%
|6
|Красный
|6,80%
|7
|Зелёный
|6,27%
|8
|Коричневый
|3,28%
|9
|Бежевый
|2,99%
|10
|Голубой
|1,84%
Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый – доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за 2020 год составила менее 1%.
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