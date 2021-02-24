Эксперты Авито Авто выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. По итогам ушедшего года белые автомобили стали более востребованными на вторичном авторынке, чем черные. Доля продаж белых автомобилей от общего количества реализованных за год составила 19,34%, а доля продаж черных – 19,28%. При этом еще по итогам I полугодия 2020 года черные автомобили обгоняли белые на 0,3 процентных пункта: тогда доля продаж черных автомобилей составляла составляла 19%, а доля продаж белых автомобилей – 18,7%.

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По итогам 2020 года в топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли в порядке убывания серебряный (доля в продажах – 15,77%), серый (доля в продажах – 14,04%) и синий (доля в продажах – 9,58%).

Во всех крупных регионах России, за исключением Челябинской области, первую строчку по востребованности занимают либо белые, либо черные автомобили. Челябинская область – единственный регион, в котором на первом месте по доле продаж по итогам 2020 года оказались автомобили серебряного цвета.

Синий, красный, зеленый: какие яркие цвета кузова вошли в топ по популярности

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых регионах страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые автомобили оказались популярнее красных в Алтайском крае и Ставропольском крае, а также в Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Саратовской, Ульяновской и Тверской областях.

Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях, покупают голубые автомобили в Алтайском крае, а также Калининградской и Омской областях: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.

Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10, 2020 г.



Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10, 2020 г.

Место в рейтинге Цвет Доля в продажах 1 Белый 19,34% 2 Чёрный 19,28% 3 Серебряный 15,77% 4 Серый 14,04% 5 Синий 9,58% 6 Красный 6,80% 7 Зелёный 6,27% 8 Коричневый 3,28% 9 Бежевый 2,99% 10 Голубой 1,84%



Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый – доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за 2020 год составила менее 1%.