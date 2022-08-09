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  • Bentley готовит эксклюзивную новинку, которая может получить W12: тизер Mulliner Batur

Bentley готовит эксклюзивную новинку, которая может получить W12: тизер Mulliner Batur

09.08.2022 176 0 0

Пока что британская компания показала только радиаторную решётку будущей новинки. Автомобиль призван представить новый язык дизайна люксового бренда.

 

Марка Bentley входит в состав немецкого концерна Volkswagen, её направление – разработка и производство люксовых автомобилей. По данным сайта Carsalesbase, в Европе в течение последних двух лет у бренда «минус»: к примеру, в «ковидном» 2020-ом клиенты купили 2999 единиц (почти на 11% меньше, чем годом ранее), а по итогам 2021-го дилеры реализовали 2908 экземпляров (-3%). В текущем году у марки на старосветском рынке пока прирост – за первое полугодие продажи составили 2137 машин, что на 58,4% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

В планах у Bentley создание новых эксклюзивных автомобилей. В 2020-ом был представлен родстер Bacalar, который получил имя в честь озера на мексиканском полуострове Юкатан. Дизайн этого коллекционного автомобиля выполнили «по мотивам» концепта Bentley EXP 100 GT, представленного летом 2019 года, а в его основу легло шасси Bentley Continental GT Convertible (при этом у Bacalar оригинальные кузовные панели, от донора остались лишь ручки). Тираж этого родстера составил двенадцать экземпляров.

Теперь британский производитель официально анонсировал появление нового эксклюзивного автомобиля, который позиционируется как преемник родстера Bacalar. Пока что производитель показал только сравнительно большую радиаторную решётку новинки: у неё будет оригинальный рисунок в виде крупных «уголков» и яркие цветные вставки.

На фото: Bentley Mulliner Bacalar

Кроме того, в компании назвали имя готовящегося к презентации коллекционного автомобиля – Mulliner Batur. Его наименование тоже географическое: этот гранд-турер решили назвать в честь вулканического озера Батур на острове Бали (район Кинтамани, Индонезия).

Помимо этого, в Bentley отметили, что Mulliner Batur призван показать новый язык дизайна марки: часть решений впоследствии найдёт своё отражение в планируемой «зелёной» линейке. Недавно стало известно, что первый электромобиль бренда задерживается, однако его презентация в любом случае должна пройти в 2025 году. Ожидается, что новинка окажется чем-то средним между купе и кроссовером с солидными габаритами и просторным салоном. Его ближайшим родственником, вероятно, станет пока не представленный флагманский электромобиль Audi (известен как проект Artemis).

В свою очередь, Bentley Mulliner Batur электрокаром не будет. По предварительной информации, в его основу ляжет купе Continental GT Speed, а под капотом окажется та же «начинка», что и у Bacalar. Речь идёт о 6,0-литровом битурбомоторе W12, отдача которого составляет 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм.

На фото: салон Bentley Mulliner Bacalar

В компании отметили, что у новинки будет пересмотренный экстерьер, новый интерьер и огромное количество вариантов персонализации (за счёт ручной сборки автомобилей). Предполагается, что тираж Mulliner Batur составит 25 экземпляров (в компании это пока не подтвердили). Ориентировочная цена эксклюзивной новинки – 2,4 млн долларов. Дебют модели пройдёт на следующей неделе в рамках Monterey Car Week (США).

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