В Банке России считают, что стоимость бензина на АЗС не поднимется до конца 2018 года: этому помогло соблюдение крупными нефтяниками обещания, касающегося «заморозки цен», меры, принятые правительством РФ (речь о временном снижении акцизов и возможности оперативно поднимать экспортные пошлины для тех компаний, которые повысят ценники), а также увеличение объёмов продаж топлива на бирже.

По подсчётам Минэкономразвития, в период с апреля по июнь 2018 года бензин и дизель подорожали на 8,9% и 8,5% соответственно. Судя по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в августе в среднем по стране цена бензина снизилась на 0,3%, на дизтопливо – на 0,1%. Так, в конце лета средний ценник бензина в РФ составлял 43,27 руб. за литр, дизеля – 44,53 руб. за литр.

Согласно словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, крупные нефтяники сумели «заморозить» цены на заправках, однако это не улучшило состояния независимых АЗС, которое по-прежнему остаётся довольно сложным. Он пояснил, что в опте цены на горючее продолжают расти, то есть компании, которые не могут повышать стоимость в рознице, работают себе в убыток.

Неудивительно, что прогнозы составлены лишь до конца текущего года, ведь в начале 2019 года акцизы на бензин и дизель снова вырастут, что неминуемо отразится на розничной стоимости автомобильного топлива. Напомним, ставка для тонны бензина составит около 12,3 тыс. рублей, для тонны «дизеля» – 8,5 тыс. рублей. Помимо этого на предполагаемый рост цен повлияет увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Если у ЦБ и Минэкономразвития официальных прогнозов касательно изменения цен на топливо в следующем году пока нет, то у Российского топливного союза соображения на этот счёт есть. Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что, по расчётам организации, литр бензина в 2019 году может подорожать на 4 рубля. Как сообщают «Известия», это мнение сейчас поддерживает заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

Ранее стало известно о том, что, по мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ценам на бензин в России расти уже некуда. Правда, глава кабмина, так же как и МЭР с ЦБ, имел ввиду конец 2018 года. Пока что власти боятся говорить, предполагать и прогнозировать ситуацию на топливном рынке в следующем году. Хотя он уже не за горами, а значит, с очередной порцией проблем автомобилисты РФ могут столкнуться уже довольно скоро.