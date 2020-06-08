Без дорогих тестов для выявления алкоголиков: правила выдачи медсправок водителям изменили

Медики не будут проверять всех водителей, желающих поменять или вернуть права, а также выпускников автошкол на хронический алкоголизм.

В Министерстве здравоохранения РФ в октябре прошлого года были разработаны новые правила получения медицинских справок, которые нужны водителям для продления удостоверений (либо возвращения прав после лишения), а также кандидатам в водители, получающим права впервые. Предполагалось, что всем в обязательном порядке придётся сдавать новый тест, который сможет выявить людей с хроническим алкоголизмом. Таким гражданам по результатам проверки права, конечно же, не дадут.



Суть нового теста заключается в том, что медработники берут анализ крови на наличие CDT-маркера (карбогидрат-дефицитного трансферрина). Если он обнаруживается в определённой концентрации, то это может говорить о хроническом алкоголизме (а также о болезнях печени). В этих случаях водителей и кандидатов планировалось направлять на более тщательное обследование в наркодиспансер. Кроме того, обязательным становился и анализ мочи для выявления психотропных веществ.

Из-за новых исследований медсправка для водителей должна была подорожать примерно в 10-13 раз. Ожидалось, что изменённые правила вступят в силу 22 ноября 2019-го. Однако в преддверии этой даты во многих регионах оказалось немало желающих получить справку заранее, по старым правилам. В итоге власти выступили с резкой критикой новых правил, что привело к переносу срока вступления нового порядка выдачи медсправок (на 1 июля 2020 года), а также к пересмотру самого документа.



Минздрав опубликовал обновлённый проект редакции соответствующего приказа на сайте для проектов нормативных правовых актов. В этом документе говорится о том, что мочу и кровь на анализ сдавать придётся только тем, у кого есть выраженные симптомы или состояния заболевания, которые являются противопоказаниями к управлению транспортными средствами.

Упоминания дорогостоящего теста на наличие CDT-маркера в тексте нет, однако имеется более абстрактная «диагностика употребления алкоголя». Как сообщает «Российская газета», это означает, что, в случае выявления симптомов, врач выберет доступный (в соответствии с имеющимся оборудованием) способ для проверки на хронический алкоголизм. Как отмечает нарколог Александр Ковтун, на которого ссылается «Коммерсант», все основания для направления людей на дополнительные тесты необходимо прописать в отдельной «методичке».



В новом документе срок вступления в силу изменённых правил остался прежним – 1 июля текущего года. Значит, до этого времени чиновники должны успеть принять нынешнюю редакцию приказа, подписать её и зарегистрировать в Минюсте. В этом случае большинству из тех, кто меняет права по истечению срока их службы и получает удостоверение впервые, не придётся переплачивать за медсправки.

Напомним, в начале года стало известно о том, что пожилых водителей хотят заставить чаще получать медсправки. Так, предлагалось обязать автомобилистов, которым больше 55 лет, получать медицинскую справку раз в пять лет, а тех, кому более 60 лет – раз в три года. Согласно сегодняшним нормам, новые медсправки об отсутствии противопоказаний к управлению ТС нужно получать раз в десять лет (вне зависимости от возраста). Отметим, по вине водителей в возрасте от 60 лет и старше в 2019 году произошло 14 762 аварии, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

