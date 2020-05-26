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  • Безопасность сотрудникам обеспечили: концерн FCA возобновил производство на итальянском заводе

Безопасность сотрудникам обеспечили: концерн FCA возобновил производство на итальянском заводе

26.05.2020 34 0 0

Сотрудники предприятия должны соблюдать комплекс мер, разработанных для борьбы с распространением коронавируса.

 


Завод Sevel в итальянском городе Атессе – это совместное предприятие FCA и PSA Group. Здесь налажен выпуск коммерческих автомобилей, предназначенных для продаж в различных странах мира. В Fiat Chrysler Automobiles рассказали о том, что выпуск машин на этой площадке возобновлён: около 6 тыс. сотрудников вернулись на свои рабочие места. Чтобы обеспечить им безопасные условия труда, в FCA разработали специальный комплекс мер.

На заводе провели санитарную обработку цехов общей площадью свыше 300 тыс. квадратных метров, установили около 130 диспенсеров с дезинфицирующим средством для рук, разместили информацию о вирусных заболеваниях, а также распространили информационные брошюры и постеры. Кроме того, на входах на территорию предприятия установили 12 камер для измерения температуры и организовали более 600 пунктов, где расположены дезинфицирующие материалы – ими сотрудники обрабатывают рабочее оборудование.

Главный операционный директор FCA в регионе EMEA Пьетро Горлие комментирует: «Введенные на заводе Sevel меры показывают, что защита сотрудников является для нас важнейшим приоритетом. Открытие завода Sevel стало результатом тщательного анализа и подготовки, проведенных в сотрудничестве с ведущими вирусологами и итальянскими профсоюзами. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Италии и совместно работаем над тем, чтобы запуск производства не поставил под угрозу безопасность людей на предприятиях, а также в офисах».

Перед тем, как вернуть сотрудников на рабочие места, компания продезинфицировала 18 зон отдыха, 52 туалета, 29 раздевалок с более чем 7400 шкафчиками, два медицинских кабинета и четыре кафетерия. Для обеспечения необходимой дистанции максимальная норма заполнения помещений, где можно поесть, была уменьшена, а часы их работы, наоборот, увеличились. Во всех этих зонах есть диспенсеры с дезинфицирующими средствами для сотрудников.

Помимо этого, в производственных и офисных помещениях перепланировали пространство в соответствии с новыми требованиями. Новая конфигурация позволяет распределить сотрудников по территории таким образом, чтобы увеличить расстояние между ними. В производственных зонах персонал между отдельными участками почти не перемещается. Подобные меры приняты и в местах общего пользования. В офисах между сотрудниками установили защитные экраны, на участках действует график рабочих перерывов.

Всем сотрудникам завода Sevel выдали личный гигиенический набор с перчатками и маской, которые меняются ежедневно, а также защитными очками – их нужно надевать при уборке своего рабочего места. Кроме того, сотрудникам, которые пользуются общественным транспортом, выдаются дополнительные маски для поездок.

Производство запустили не только на заводе Sevel, но и – в ограниченном режиме – на предприятиях в Кассино, Помильяно, Термоли и Мирафиори. Дело в том, что на этих площадках налажен выпуск компонентов, необходимых предприятию в Атессе.

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