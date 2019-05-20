Безопасный автомобиль завтрашнего дня: Daimler показал, каким он будет
С начала 70-х годов прошлого века Mercedes-Benz сделал более тридцати концепткаров, помеченных литерами ESF (Experimental-Sicherheitsfahrzeug), что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль». Многие идеи, заложенные в этих концептах, впоследствии нашли применение в серийных моделях немецкой марки: например, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, ABS, адаптивные матричные фары. Представленный сегодня Mercedes-Benz ESF 2019 содержит дюжину инноваций в сфере активной и пассивной безопасности, большинство из которых мы вскоре увидим на новых Мерседесах.
Безопасный концепт образца 2019 года сделан на базе plug-in гибридной версии кроссовера GLE последнего поколения и снабжён системой автономного вождения, на что указывают четыре лидара на крыше. Разработчики предполагают, что появление беспилотных машин – это неизбежное будущее, но таким машинам придётся долгое время (возможно, на протяжении десятилетий) соседствовать с автомобилями, которыми управляют люди, и необходимо научить людей доверять беспилотникам, а последним нужно научиться общаться с людьми. В Daimler решили, что светящиеся пиктограммы и надписи – оптимальный способ коммуникации, и снабдили ESF 2019 двумя световыми экранами: один установлен на место фальшрадиаторной решётки, а второй интегрирован в стекло багажной двери. На эти экраны выводятся предупредительные сообщения в самых разных ситуациях, а меняющие цвет святящиеся полоски по периметру кузова дополнительно привлекают внимание водителей, велосипедистов и пешеходов.
Органы искусственного зрения ESF 2019 мониторят пространство вокруг, даже когда автомобиль стоит на парковке и подключен к зарядному терминалу. Если между Мерседесом и впереди стоящим автомобилем появляется пешеход, а сзади по дороге приближается какое-либо транспортное средство, то ESF 2019 зажигает тревожные огни и предупреждает с их помощью пешехода и водителя едущей машины об опасности – мол, будьте внимательны, не столкнитесь. Умная машина может подсветить находящегося в тени пешехода, чтобы сделать его более заметным для водителей, и транслировать его изображение на заднее стекло. Похожим образом ESF 2019 предупреждает соседей по потоку об опасных ситуациях, когда находится в движении: если впереди затор, ДТП или просто мечущаяся между рядами машина, то Мерседес расскажет об этом и предпримет, если необходимо, контраварийные действия. ESF 2019 обучен самостоятельно ускоряться в ситуациях, когда понимает, что автомобиль сзади приближается слишком быстро и есть риск столкновения – такой манёвр позволит избежать удара или смягчить его, если удар неизбежен.
Если ESF 2019 всё-таки попал в аварию, то из-под его заднего бампера автоматически выкатится маленький робот со святящимся знаком аварийной остановки и отъедет на нужное расстояние, чтобы другие участники дорожного движения были заранее предупреждены об инциденте. Дополнительный красный треугольник раскладывается на крыше автомобиля, а на экранах высвечивается информационная надпись: нужна ли помощь тем, кто внутри, или опасности нет, можно проезжать мимо. В случае если ДТП тяжёлое, и умный Мерседес улетел с дороги, то полоски на кузове будут светиться даже на обесточенном автомобиле, чтобы спасатели могли быстро его найти.
Системы пассивной безопасности ESF 2019 сделаны с оглядкой на беспилотный режим движения. В нём водитель может откинуть спинку кресла, чтобы занять расслабленную позу, а это чревато подныриванием под ремень в случае столкновения. Чтобы подныривания не произошло, ремень полностью интегрирован в кресло, то есть плотно облегает тело независимо от положения спинки и подушки, а регулировка усилия может происходить уже после удара, чтобы обеспечить телу седока максимально безопасное положение. Фронтальная водительская подушка безопасности переехала из руля на переднюю панель и сильно увеличилась в размерах. Руль же наоборот уменьшился и превратился в прямоугольный штурвал со скруглёнными гранями. Такая форма не препятствует разворачиванию подушки, тем более что в беспилотном режиме руль и педальный узел автоматически отодвигаются от водителя. Штурвал не имеет механической связи с колёсами, поворачивать на большие углы его не нужно, передаточное отношение механизма плавно регулируется электроникой в зависимости от скорости движения. Помимо ремней в передние кресла интегрированы боковые подушки безопасности с обеих сторон спинки – это сделано для того, чтобы водитель и пассажир не ударились друг о друга при боковом ударе и в случае опрокидывания автомобиля.
У пассажиров заднего сиденья появились свои фронтальные подушки, вмонтированные в спинки передних кресел. Поскольку положение этих спинок может быть разным, инженерам пришлось придумать такую подушку, которая срабатывала бы правильно при любом положении инфлятора. В итоге появилась сложная трубчатая конструкция с мембранами и клапанами, ограничивающими давление, способная обеспечить максимально безопасное «приземление» человеку любого роста и комплекции. Разумеется, корректно сработает такая подушка только в паре с умным ремнём безопасности, который сначала создаст преднатяг, а затем в нужный момент ослабит хватку. Но как заставить людей пристёгиваться на заднем сиденье? Разработчики предусмотрели для ленивых пассажиров несколько «пряников»: ремни у Mercedes-Benz ESF 2019 оснащены подогревом, светодиодной подсветкой замков и USB-портами, но «контачат» эти USB-порты только у застёгнутых ремней, то есть если пассажир захотел подзарядить свой гаджет, ему придётся пристегнуться. Тянутся далеко за пряжкой не нужно, они находятся в специальных выдвижных петлях на уровне плеч пассажиров, но это, впрочем, для Мерседесов уже не новинка.
О детях ESF 2019 заботится особо. Производитель считает, что люльку с младенцем безопаснее ставить против основного хода автомобиля, однако родители так делать не любят, потому что хотят, чтобы ребёнок всё время был на виду. В Daimler решили эту проблему, разместив в кресле кучу датчиков (они следят за температурой, пульсом и дыханием), и выведя сигналы с них на панель приборов – мама или папа будут, что называется, следить за малышом по приборам: например, система подаст сигнал, если поймёт, что ребёнок проснулся и требует внимания. Для пущей уверенности можно установить перед малышом видеокамеру.
Кроме того, разработчики снабдили детское кресло системой наглядных световых пиктограмм, исключающих его неправильную установку. По статистике, каждое третье детское кресло устанавливается в машину с ошибкой, но в ESF 2019 родитель сразу поймёт, что сделал что-то не так, если хотя бы одна из пиктограмм светится на специальной панельке. Помимо общеизвестных процедур, детское кресло в ESF 2019 нужно подключить к бортовой сети – не только для мониторинга самочувствия ребёнка, но и для работы системы Pre-Safe: ремень малыша будет заранее натягиваться в случае возникновения аварийной ситуации.
В отношении водителя функционал системы Pre-Safe расширен: она теперь срабатывает в поворотах. Если водитель приближается к повороту на слишком высокой скорости и не тормозит, то Pre-Safe натянет ремни и приструнит таким образом ретивого пилота. О том, что кривизна поворота не соответствует выбранной скорости, система поймёт из навигационной карты.
Ещё один новый ассистент водителя – адаптивная система внутреннего освещения, создающая в салоне с помощью размещённых на солнцезащитных козырьках диодов эффект дневного света. Исследования показали, что в слишком тёмном салоне водитель быстро теряет концентрацию, и глазам необходимо ощущение неба над головой.
Когда именно все перечисленные новшества появятся на серийных машинах, пресс-служба Daimler не сообщила, но, скорее всего, многие из них мы увидим на флагманском Мерседесе S-класса нового поколения, который обещает стать революционным не только в отношении систем безопасности. Что до Mercedes-Benz ESF 2019, то посмотреть на него живьём можно будет в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
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