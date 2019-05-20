Безопасный автомобиль завтрашнего дня: Daimler показал, каким он будет

Безопасный автомобиль завтрашнего дня: Daimler показал, каким он будет

143 0 0
Искусственное небо, прямоугольный складной руль без жесткой связи с колёсами, умное детское кресло, маленький робот под бампером и тысячи светодиодов – чем ещё удивил концептуальный кроссовер Mercedes-Benz ESF 2019?
 

С начала 70-х годов прошлого века Mercedes-Benz сделал более тридцати концепткаров, помеченных литерами ESF (Experimental-Sicherheitsfahrzeug), что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль». Многие идеи, заложенные в этих концептах, впоследствии нашли применение в серийных моделях немецкой марки: например, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, ABS, адаптивные матричные фары. Представленный сегодня Mercedes-Benz ESF 2019 содержит дюжину инноваций в сфере активной и пассивной безопасности, большинство из которых мы вскоре увидим на новых Мерседесах.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Безопасный концепт образца 2019 года сделан на базе plug-in гибридной версии кроссовера GLE последнего поколения и снабжён системой автономного вождения, на что указывают четыре лидара на крыше. Разработчики предполагают, что появление беспилотных машин – это неизбежное будущее, но таким машинам придётся долгое время (возможно, на протяжении десятилетий) соседствовать с автомобилями, которыми управляют люди, и необходимо научить людей доверять беспилотникам, а последним нужно научиться общаться с людьми. В Daimler решили, что светящиеся пиктограммы и надписи – оптимальный способ коммуникации, и снабдили ESF 2019 двумя световыми экранами: один установлен на место фальшрадиаторной решётки, а второй интегрирован в стекло багажной двери. На эти экраны выводятся предупредительные сообщения в самых разных ситуациях, а меняющие цвет святящиеся полоски по периметру кузова дополнительно привлекают внимание водителей, велосипедистов и пешеходов.

Das Experimental-Sicherheits-Fahrzeug (ESF) 2019 The Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019

Органы искусственного зрения ESF 2019 мониторят пространство вокруг, даже когда автомобиль стоит на парковке и подключен к зарядному терминалу. Если между Мерседесом и впереди стоящим автомобилем появляется пешеход, а сзади по дороге приближается какое-либо транспортное средство, то ESF 2019 зажигает тревожные огни и предупреждает с их помощью пешехода и водителя едущей машины об опасности – мол, будьте внимательны, не столкнитесь. Умная машина может подсветить находящегося в тени пешехода, чтобы сделать его более заметным для водителей, и транслировать его изображение на заднее стекло. Похожим образом ESF 2019 предупреждает соседей по потоку об опасных ситуациях, когда находится в движении: если впереди затор, ДТП или просто мечущаяся между рядами машина, то Мерседес расскажет об этом и предпримет, если необходимо, контраварийные действия. ESF 2019 обучен самостоятельно ускоряться в ситуациях, когда понимает, что автомобиль сзади приближается слишком быстро и есть риск столкновения – такой манёвр позволит избежать удара или смягчить его, если удар неизбежен.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Если ESF 2019 всё-таки попал в аварию, то из-под его заднего бампера автоматически выкатится маленький робот со святящимся знаком аварийной остановки и отъедет на нужное расстояние, чтобы другие участники дорожного движения были заранее предупреждены об инциденте. Дополнительный красный треугольник раскладывается на крыше автомобиля, а на экранах высвечивается информационная надпись: нужна ли помощь тем, кто внутри, или опасности нет, можно проезжать мимо. В случае если ДТП тяжёлое, и умный Мерседес улетел с дороги, то полоски на кузове будут светиться даже на обесточенном автомобиле, чтобы спасатели могли быстро его найти.

Das Experimental-Sicherheits-Fahrzeug (ESF) 2019 The Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019

Системы пассивной безопасности ESF 2019 сделаны с оглядкой на беспилотный режим движения. В нём водитель может откинуть спинку кресла, чтобы занять расслабленную позу, а это чревато подныриванием под ремень в случае столкновения. Чтобы подныривания не произошло, ремень полностью интегрирован в кресло, то есть плотно облегает тело независимо от положения спинки и подушки, а регулировка усилия может происходить уже после удара, чтобы обеспечить телу седока максимально безопасное положение. Фронтальная водительская подушка безопасности переехала из руля на переднюю панель и сильно увеличилась в размерах. Руль же наоборот уменьшился и превратился в прямоугольный штурвал со скруглёнными гранями. Такая форма не препятствует разворачиванию подушки, тем более что в беспилотном режиме руль и педальный узел автоматически отодвигаются от водителя. Штурвал не имеет механической связи с колёсами, поворачивать на большие углы его не нужно, передаточное отношение механизма плавно регулируется электроникой в зависимости от скорости движения. Помимо ремней в передние кресла интегрированы боковые подушки безопасности с обеих сторон спинки – это сделано для того, чтобы водитель и пассажир не ударились друг о друга при боковом ударе и в случае опрокидывания автомобиля.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

У пассажиров заднего сиденья появились свои фронтальные подушки, вмонтированные в спинки передних кресел. Поскольку положение этих спинок может быть разным, инженерам пришлось придумать такую подушку, которая срабатывала бы правильно при любом положении инфлятора. В итоге появилась сложная трубчатая конструкция с мембранами и клапанами, ограничивающими давление, способная обеспечить максимально безопасное «приземление» человеку любого роста и комплекции. Разумеется, корректно сработает такая подушка только в паре с умным ремнём безопасности, который сначала создаст преднатяг, а затем в нужный момент ослабит  хватку. Но как заставить людей пристёгиваться на заднем сиденье? Разработчики предусмотрели для ленивых пассажиров несколько «пряников»: ремни у Mercedes-Benz ESF 2019 оснащены подогревом, светодиодной подсветкой замков и USB-портами, но «контачат» эти USB-порты только у застёгнутых ремней, то есть если пассажир захотел подзарядить свой гаджет, ему придётся пристегнуться. Тянутся далеко за пряжкой не нужно, они находятся в специальных выдвижных петлях на уровне плеч пассажиров, но это, впрочем, для Мерседесов уже не новинка.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

О детях ESF 2019 заботится особо. Производитель считает, что люльку с младенцем безопаснее ставить против основного хода автомобиля, однако родители так делать не любят, потому что хотят, чтобы ребёнок всё время был на виду. В Daimler решили эту проблему, разместив в кресле кучу датчиков (они следят за температурой, пульсом и дыханием), и выведя сигналы с них на панель приборов – мама или папа будут, что называется, следить за малышом по приборам: например, система подаст сигнал, если поймёт, что ребёнок проснулся и требует внимания. Для пущей уверенности можно установить перед малышом видеокамеру.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кроме того, разработчики снабдили детское кресло системой наглядных световых пиктограмм, исключающих его неправильную установку. По статистике, каждое третье детское кресло устанавливается в машину с ошибкой, но в ESF 2019 родитель сразу поймёт, что сделал что-то не так, если хотя бы одна из пиктограмм светится на специальной панельке. Помимо общеизвестных процедур, детское кресло в ESF 2019 нужно подключить к бортовой сети – не только для мониторинга самочувствия ребёнка, но и для работы системы Pre-Safe: ремень малыша будет заранее натягиваться в случае возникновения аварийной ситуации.

В отношении водителя функционал системы Pre-Safe расширен: она теперь срабатывает в поворотах. Если водитель приближается к повороту на слишком высокой скорости и не тормозит, то Pre-Safe натянет ремни и приструнит таким образом ретивого пилота. О том, что кривизна поворота не соответствует выбранной скорости, система поймёт из навигационной карты.

Das Experimental-Sicherheits-Fahrzeug (ESF) 2019 The Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019

Ещё один новый ассистент водителя – адаптивная система внутреннего освещения, создающая в салоне с помощью размещённых на солнцезащитных козырьках диодов эффект дневного света. Исследования показали, что в слишком тёмном салоне водитель быстро теряет концентрацию, и глазам необходимо ощущение неба над головой.

Когда именно все перечисленные новшества появятся на серийных машинах, пресс-служба Daimler не сообщила, но, скорее всего, многие из них мы увидим на флагманском Мерседесе S-класса нового поколения, который обещает стать революционным не только в отношении систем безопасности. Что до Mercedes-Benz ESF 2019, то посмотреть на него живьём можно будет в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Авто и технологии Новинки Daimler безопасность концепты новые разработки
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
BMW 1 Series следующего поколения: новые изображения

Уже совсем скоро состоится премьера новой «копейки» БМВ, а пока мы с помощью наших рендеров покажем, как она будет выглядеть.

2509 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Что будет, если не зарегистрировать автомобиль в 10-дневный срок 

После приобретения автомобиля владелец обязан в течение 10 рабочих дней поставить его на учет или изменить регистрационные данные, предварительно пройдя техосмотр и купив полис ОСАГО. Однако иногда обстоятельства…

20 0 0
Статьи / История
От Мерседесов Штирлица до «Фердинанда»: автомобильные уникумы «Мосфильма»

Эта статья об автомобильных сокровищах музея киноконцерна «Мосфильм» является продолжением первого материала о существующих до сих пор игровых легковушках. Темой новой статьи являются редчайшие старинные…

1769 0 4
Статьи / Тесты
Игра теней: угадываем автомобили по силуэту

Древний Китай, Франция эпохи рококо, царская Россия – их объединяет популярность техники силуэта для портретов, книжных знаков и фотографий. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить об этом виде творчества в прикладном…

1985 2 8
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

6789 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной…

5672 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Mercedes-Benz E-Klasse W211с пробегом: неудачный 7G-Tronic и моторы, ставшие хуже с рестайлингом

Из первой части публикации мы уже поняли, что если за машиной ухаживать, то отлично окрашенный кузов держит марку и в 10, и в 15 лет, а салон и после 300 тысяч сохранит товарный вид. Электрика сложна, но в целом надёжна,…

8036 3 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

46772 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

35243 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

17614 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

30081 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23058 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

5860 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59061 5 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43281 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

15944 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

74535 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56414 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

52474 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?