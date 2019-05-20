Безопасный автомобиль завтрашнего дня: Daimler показал, каким он будет

Искусственное небо, прямоугольный складной руль без жесткой связи с колёсами, умное детское кресло, маленький робот под бампером и тысячи светодиодов – чем ещё удивил концептуальный кроссовер Mercedes-Benz ESF 2019?

С начала 70-х годов прошлого века Mercedes-Benz сделал более тридцати концепткаров, помеченных литерами ESF (Experimental-Sicherheitsfahrzeug), что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль». Многие идеи, заложенные в этих концептах, впоследствии нашли применение в серийных моделях немецкой марки: например, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, ABS, адаптивные матричные фары. Представленный сегодня Mercedes-Benz ESF 2019 содержит дюжину инноваций в сфере активной и пассивной безопасности, большинство из которых мы вскоре увидим на новых Мерседесах.

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Безопасный концепт образца 2019 года сделан на базе plug-in гибридной версии кроссовера GLE последнего поколения и снабжён системой автономного вождения, на что указывают четыре лидара на крыше. Разработчики предполагают, что появление беспилотных машин – это неизбежное будущее, но таким машинам придётся долгое время (возможно, на протяжении десятилетий) соседствовать с автомобилями, которыми управляют люди, и необходимо научить людей доверять беспилотникам, а последним нужно научиться общаться с людьми. В Daimler решили, что светящиеся пиктограммы и надписи – оптимальный способ коммуникации, и снабдили ESF 2019 двумя световыми экранами: один установлен на место фальшрадиаторной решётки, а второй интегрирован в стекло багажной двери. На эти экраны выводятся предупредительные сообщения в самых разных ситуациях, а меняющие цвет святящиеся полоски по периметру кузова дополнительно привлекают внимание водителей, велосипедистов и пешеходов.

Органы искусственного зрения ESF 2019 мониторят пространство вокруг, даже когда автомобиль стоит на парковке и подключен к зарядному терминалу. Если между Мерседесом и впереди стоящим автомобилем появляется пешеход, а сзади по дороге приближается какое-либо транспортное средство, то ESF 2019 зажигает тревожные огни и предупреждает с их помощью пешехода и водителя едущей машины об опасности – мол, будьте внимательны, не столкнитесь. Умная машина может подсветить находящегося в тени пешехода, чтобы сделать его более заметным для водителей, и транслировать его изображение на заднее стекло. Похожим образом ESF 2019 предупреждает соседей по потоку об опасных ситуациях, когда находится в движении: если впереди затор, ДТП или просто мечущаяся между рядами машина, то Мерседес расскажет об этом и предпримет, если необходимо, контраварийные действия. ESF 2019 обучен самостоятельно ускоряться в ситуациях, когда понимает, что автомобиль сзади приближается слишком быстро и есть риск столкновения – такой манёвр позволит избежать удара или смягчить его, если удар неизбежен.

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Если ESF 2019 всё-таки попал в аварию, то из-под его заднего бампера автоматически выкатится маленький робот со святящимся знаком аварийной остановки и отъедет на нужное расстояние, чтобы другие участники дорожного движения были заранее предупреждены об инциденте. Дополнительный красный треугольник раскладывается на крыше автомобиля, а на экранах высвечивается информационная надпись: нужна ли помощь тем, кто внутри, или опасности нет, можно проезжать мимо. В случае если ДТП тяжёлое, и умный Мерседес улетел с дороги, то полоски на кузове будут светиться даже на обесточенном автомобиле, чтобы спасатели могли быстро его найти.

Системы пассивной безопасности ESF 2019 сделаны с оглядкой на беспилотный режим движения. В нём водитель может откинуть спинку кресла, чтобы занять расслабленную позу, а это чревато подныриванием под ремень в случае столкновения. Чтобы подныривания не произошло, ремень полностью интегрирован в кресло, то есть плотно облегает тело независимо от положения спинки и подушки, а регулировка усилия может происходить уже после удара, чтобы обеспечить телу седока максимально безопасное положение. Фронтальная водительская подушка безопасности переехала из руля на переднюю панель и сильно увеличилась в размерах. Руль же наоборот уменьшился и превратился в прямоугольный штурвал со скруглёнными гранями. Такая форма не препятствует разворачиванию подушки, тем более что в беспилотном режиме руль и педальный узел автоматически отодвигаются от водителя. Штурвал не имеет механической связи с колёсами, поворачивать на большие углы его не нужно, передаточное отношение механизма плавно регулируется электроникой в зависимости от скорости движения. Помимо ремней в передние кресла интегрированы боковые подушки безопасности с обеих сторон спинки – это сделано для того, чтобы водитель и пассажир не ударились друг о друга при боковом ударе и в случае опрокидывания автомобиля.

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У пассажиров заднего сиденья появились свои фронтальные подушки, вмонтированные в спинки передних кресел. Поскольку положение этих спинок может быть разным, инженерам пришлось придумать такую подушку, которая срабатывала бы правильно при любом положении инфлятора. В итоге появилась сложная трубчатая конструкция с мембранами и клапанами, ограничивающими давление, способная обеспечить максимально безопасное «приземление» человеку любого роста и комплекции. Разумеется, корректно сработает такая подушка только в паре с умным ремнём безопасности, который сначала создаст преднатяг, а затем в нужный момент ослабит хватку. Но как заставить людей пристёгиваться на заднем сиденье? Разработчики предусмотрели для ленивых пассажиров несколько «пряников»: ремни у Mercedes-Benz ESF 2019 оснащены подогревом, светодиодной подсветкой замков и USB-портами, но «контачат» эти USB-порты только у застёгнутых ремней, то есть если пассажир захотел подзарядить свой гаджет, ему придётся пристегнуться. Тянутся далеко за пряжкой не нужно, они находятся в специальных выдвижных петлях на уровне плеч пассажиров, но это, впрочем, для Мерседесов уже не новинка.

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О детях ESF 2019 заботится особо. Производитель считает, что люльку с младенцем безопаснее ставить против основного хода автомобиля, однако родители так делать не любят, потому что хотят, чтобы ребёнок всё время был на виду. В Daimler решили эту проблему, разместив в кресле кучу датчиков (они следят за температурой, пульсом и дыханием), и выведя сигналы с них на панель приборов – мама или папа будут, что называется, следить за малышом по приборам: например, система подаст сигнал, если поймёт, что ребёнок проснулся и требует внимания. Для пущей уверенности можно установить перед малышом видеокамеру.

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Кроме того, разработчики снабдили детское кресло системой наглядных световых пиктограмм, исключающих его неправильную установку. По статистике, каждое третье детское кресло устанавливается в машину с ошибкой, но в ESF 2019 родитель сразу поймёт, что сделал что-то не так, если хотя бы одна из пиктограмм светится на специальной панельке. Помимо общеизвестных процедур, детское кресло в ESF 2019 нужно подключить к бортовой сети – не только для мониторинга самочувствия ребёнка, но и для работы системы Pre-Safe: ремень малыша будет заранее натягиваться в случае возникновения аварийной ситуации.

В отношении водителя функционал системы Pre-Safe расширен: она теперь срабатывает в поворотах. Если водитель приближается к повороту на слишком высокой скорости и не тормозит, то Pre-Safe натянет ремни и приструнит таким образом ретивого пилота. О том, что кривизна поворота не соответствует выбранной скорости, система поймёт из навигационной карты.

Ещё один новый ассистент водителя – адаптивная система внутреннего освещения, создающая в салоне с помощью размещённых на солнцезащитных козырьках диодов эффект дневного света. Исследования показали, что в слишком тёмном салоне водитель быстро теряет концентрацию, и глазам необходимо ощущение неба над головой.

Когда именно все перечисленные новшества появятся на серийных машинах, пресс-служба Daimler не сообщила, но, скорее всего, многие из них мы увидим на флагманском Мерседесе S-класса нового поколения, который обещает стать революционным не только в отношении систем безопасности. Что до Mercedes-Benz ESF 2019, то посмотреть на него живьём можно будет в сентябре на Франкфуртском автосалоне.