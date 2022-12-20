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Битва китайских фургонов: Dongfeng Yufeng обновился вслед за обрусевшим JAC Sunray

20.12.2022 232 0 0

Семейство коммерческий фургонов Dongfeng Yufeng выпускается с 2012 года и только сейчас для них подготовлен комплексный рестайлинг.

Dongfeng Yufeng относится к классу полноразмерных фургонов по европейским, российским и китайским меркам, в Америке его бы отнесли к среднеразмерным. В нашей стране Dongfeng Yufeng в отличие о JAC Sunray, который недавно превратился в Соллерс Атлант и теперь выпускается в Елабуге, почти неизвестен. Между тем в Китае JAC Sunray и Dongfeng Yufeng являются прямыми конкурентами. JAC Sunray пережил рестайлинг у себя на родине минувшей осенью (у нас пока выпускается дорестайлинговая версия), а теперь подоспел кардинально обновлённый Dongfeng Yufeng — китайский журнал Autohome сообщает, что он уже поступил в продажу по цене от 118 800 юаней (1,13 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Если JAC Sunray бывает только заднеприводным, то Dongfeng Yufeng предлагается как с передним, так и задним приводом (на фотографиях показана версия с передним приводом). Версии с задним приводом — самые тяжёлые, их полная масса может достигать 4495 кг, грузоподъёмность — 1805 кг. Существует также электрическая версия Yufeng с несколькими вариантами батареи. Выбор кузовов шире, чем у JAC Sunray: есть не только фургоны и микроавтобусы, но и заводской кемпер, а также пикап на базе длиннобазного фургона. Основных вариантов колёсной базы два — 3100 мм либо 3650 мм. Габаритная длина варьируется в диапазоне от 5000 до 5995 мм, ширина — 2036 мм, высота — от 2375 до 2790 мм.

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Обновление принесло Dongfeng Yufeng массивный гранёный передок с огромной радиаторной решёткой и новыми, более высоко сидящими фарами. Корма, как это часто бывает у коммерческих моделей, осталась без изменений. Зато салон полностью новый: передняя панель стала менее громоздкой, но почему-то лишилась верхних вещевых лотков, вертикальные дефлекторы вентиляции уступили место горизонтальным, аналоговый щиток приборов заменён полностью цифровым, изменился дизайн рулевого колеса и дверных карт.

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Для рестайлингового фургона на данный момент заявлены три дизельных двигателя — 2,0 л (136 л.с., 350 Нм), 2,3 л с такой же отдачей, но рассчитанный только на грузовые версии, и более мощный 2,3-литровый агрегат, выдающий 143 л.с. и 380 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика».

Дорестайлинговый Dongfeng Yufeng
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Дорестайлинговый Dongfeng Yufeng
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Дорестайлинговый Dongfeng Yufeng
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Не исключено, что в свете известных геополитических событий и передала российского рынка фургоны Dongfeng Yufeng в том или ином виде появятся в нашей стране.

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