Новинки ×

Бюджетный кроссовер Kia Syros готовится к дебюту

25.11.2024 805 0 0

Новый паркетник Kia отличится необычным дизайном экстерьера. Ожидается, что модель предложат по привлекательным ценам, однако «бедной» она не будет.

Компания Kia продолжает подогревать интерес к своему новому кроссоверу Syros: опубликован свежий тизер. Дебютным и главным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство. При этом впоследствии Kia Syros местной сборки вполне могут отправить и в другие развивающиеся страны.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Внешне новинка будет больше похожа на микровэн, однако марка позиционирует ее именно как кроссовер. Как бы то ни было, у Syros окажется брутальный облик. Паркетник получит вертикальные блоки фар и довольно внушительный передний бампер. Среди других особенностей – выдвижные ручки дверей и L-образные задние фонари. К слову, в профиль от «носа» до центральных стоек Syros напоминает крохотный кроссовер Hyundai Casper (в Европе его электроверсия представлена как Hyundai Inster). То есть не исключено, что это ближайшие родственники.

Предыдущий тизер Kia Syros

По информации индийских СМИ, длина Kia Syros не превысит четырех метров, а таким машинам в этой стране положены налоговые льготы. В кросс-линейке марки новинка якобы окажется на ступеньку выше модели Sonet.

Предыдущий тизер Kia Syros

Интерьер сама Kia еще не продемонстрировала, об оснащении тоже не рассказали. Индийцы пишут, что Syros будет бюджетным, но не бедным. Так, топ-версии прочат «кожаную» обивку, электрорегулировки и вентиляцию кресел, аудиосистему Bose, двухэкранное табло, беспроводную зарядку, климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. А еще на свежем тизере видно, что Syros достанется панорамный люк в крыше.

Скорее всего, на старте продаж паркетник предложат с бензиновым мотором. При этом впоследствии новинка может получить еще и электрическую версию.

На индийский рынок Kia Syros должен выйти в начале следующего года, хотя презентацию могут провести уже в 2024-м.

кроссовер Индия авторынок новинки KIA KIA Syros

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новинки Конкурент Гранты, бизнес-джет и дешевая электричка: обзор новинок JAC для российского рынка Марка JAC присутствует на российском рынке достаточно давно, с 2014 года, но в течение многих лет особой активности за ней замечено не было, по крайней мере – в легковом сегменте. Затем она... 1632 6 2 22.11.2024
Статьи / Шины и диски Легкосплавные диски: полезный аксессуар или уловка маркетологов? На рынке запчастей и аксессуаров для автомобилей присутствует огромное количество сомнительных предложений. Дешёвые автопылесосы, насадки на глушители, вольтметры, работающие от прикуривател... 5955 11 0 21.11.2024
Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: подгнивающие пороги и аккумулятор как расходник В России у Ford Kuga всегда была довольно узкая ниша в сегменте. И первое, и второе поколение покупали, но не массово – не в последнюю очередь из-за сравнительно высоких цен. Не помогла их с... 5366 38 1 20.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 65804 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52486 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21144 11 9 30.07.2024
Change privacy settings