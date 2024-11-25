Бюджетный кроссовер Kia Syros готовится к дебюту

Новый паркетник Kia отличится необычным дизайном экстерьера. Ожидается, что модель предложат по привлекательным ценам, однако «бедной» она не будет.

Компания Kia продолжает подогревать интерес к своему новому кроссоверу Syros: опубликован свежий тизер. Дебютным и главным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство. При этом впоследствии Kia Syros местной сборки вполне могут отправить и в другие развивающиеся страны.

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Внешне новинка будет больше похожа на микровэн, однако марка позиционирует ее именно как кроссовер. Как бы то ни было, у Syros окажется брутальный облик. Паркетник получит вертикальные блоки фар и довольно внушительный передний бампер. Среди других особенностей – выдвижные ручки дверей и L-образные задние фонари. К слову, в профиль от «носа» до центральных стоек Syros напоминает крохотный кроссовер Hyundai Casper (в Европе его электроверсия представлена как Hyundai Inster). То есть не исключено, что это ближайшие родственники.

Предыдущий тизер Kia Syros

По информации индийских СМИ, длина Kia Syros не превысит четырех метров, а таким машинам в этой стране положены налоговые льготы. В кросс-линейке марки новинка якобы окажется на ступеньку выше модели Sonet.

Предыдущий тизер Kia Syros

Интерьер сама Kia еще не продемонстрировала, об оснащении тоже не рассказали. Индийцы пишут, что Syros будет бюджетным, но не бедным. Так, топ-версии прочат «кожаную» обивку, электрорегулировки и вентиляцию кресел, аудиосистему Bose, двухэкранное табло, беспроводную зарядку, климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. А еще на свежем тизере видно, что Syros достанется панорамный люк в крыше.

Скорее всего, на старте продаж паркетник предложат с бензиновым мотором. При этом впоследствии новинка может получить еще и электрическую версию.

На индийский рынок Kia Syros должен выйти в начале следующего года, хотя презентацию могут провести уже в 2024-м.