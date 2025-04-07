Бюджетный седан Suzuki Dzire нового поколения: показана глобальная версия

Премьера компактного седана Suzuki Dzire новой, уже четвертой генерации состоялась осенью прошлого года в Индии. Эта страна и стала дебютным рынком для модели, ведь именно там ее производят – за выпуск отвечает фирма Maruti Suzuki, «дочка» Suzuki. Так что полное имя седанчика на индийском рынке звучит как Maruti Suzuki Dzire. Между тем и в предыдущих поколениях седан не был «эксклюзивом» — он также представлен в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Вот и новый Dzire будет глобальным: он только что появился на сайте Suzuki в ОАЭ. А еще его анонсировали на Филиппинах – правда, пока только на тизере.

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Напомним, Suzuki Dzire, по сути, представляет собой четырехдверную версию хэтчбека Suzuki Swift: в первых двух поколениях седанчик даже носил двойное имя Swift Dzire (более того, на некоторых латиноамериканских рынках модель до сих пор зовется Swift Sedan). Однако начиная с третьей генерации четырехдверка отдалилась от исходного хэтча. Ну а свежий Dzire и вовсе получил оригинальную внешность – Swift с «хвостиком» его уже не назовешь.

Глобальный седан Suzuki Dzire нового поколения 1 / 2 Глобальный седан Suzuki Dzire нового поколения 2 / 2

В плане дизайна адресованные разным регионам седаны в целом повторяют друг друга. Те самые отличия от родственного хэтчбека – собственные радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Кроме того, Suzuki Dzire имеет другие кузовные панели. Габариты ближневосточной четырехдверки пока не озвучены. Впрочем, скорее всего, они такие же, как у версии для Индии. Длина – 3995 мм, колесная база – 2450 мм. Зато раскрыт объем багажника машины для ОАЭ – те же 382 литра, что и в Индии.

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Внутри ближневосточный седан тоже скопировал «индийца», не считая, конечно, расположения руля. Если же сравнивать с родственным хэтчбеком Suzuki Swift, то салоны у машин почти одинаковые, разве что чуть иначе оформлена передняя панель. В списке оборудования глобального нового Suzuki Dzire значатся: мультимедиа с 9-дюймовым «парящим» планшетом, климат-контроль, шесть подушек безопасности и круиз-контроль.

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Как и в Индии, на «мировом» рынке седан предложат с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.2 (предшественнику положен четырехцилиндровый двигатель аналогичного объема), хотя мощность глобальной версии еще не раскрыта. На индийской модели мотор выдает 82 л.с., он сочетается с пятиступенчатой механикой или роботизированной коробкой. А вот в ОАЭ для нового Suzuki Dzire заявлен вариатор.

Все подробности о глобальной свежей четырехдверке появятся чуть позже.