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Бизнес-седан Lada Aura в топовой версии добрался до дилеров

25.11.2024 338 1 0

Серийное производство новинки российской марки стартовало на мощностях тольяттинского завода в начале прошлого месяца.

О том, что АВТОВАЗ создал автомобиль, адресованный в основном бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня, стало известно в прошлом году. Новинка получила имя Lada Aura, в ее основу лёг седан Vesta, которому «растянули» колёсную базу: известно, что у пассажиров, разместившихся во втором ряду, место увеличилось на 25 см.

Старт производства Lada Aura

Отметим, пока что все характеристики Ауры официально не раскрыты. По предварительным данным, длина бизнес-седана равна 4690 мм (тогда как у актуальной четырёхдверной Весты – 4440 мм). Известно, что дорожный просвет новинки составляет 176 мм, а расстояние от передних до задних сидений равно 1060 мм.

Серийное производство Lada Aura стартовало на заводе в Тольятти в начале прошлого месяца, а сегодня пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о старте отгрузок автомобилей дилерам, а также первым корпоративным и государственным заказчикам. В компании отметили, что первые экземпляры выполнены в топовой комплектации, которая получила название Status. Цена такого варианта пока официально не раскрывается (стоимость стартовой версии составит 2,6 млн рублей).

Lada Aura в исполнении Status получила отделку сидений салона натуральной кожей чёрного цвета, задний диван иной формы, улучшенную шумоизоляцию, а также перенастроенную подвеску. Для защиты лакокрасочного покрытия кузов каждого автомобиля оклеили защитной плёнкой. Для автомобилей предусмотрены обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также подогрев руля и всех сидений.

Бизнес-седан Lada Aura оснащается вазовским бензиновым мотором объёмом 1,8 литра, отдача которого равна 122 л.с., а максимальный крутящий момент – 170 Нм. Этому двигателю в пару предлагается автоматическая коробка передач. Напомним, этот вариант техники есть также у актуальных седанов и универсалов Vesta.

На фото: салон Lada Aura

Производство четырёх- и пятидверных Вест было перенесено с ижевской площадки на тольяттинский завод в прошлом году. Сейчас модели постепенно возвращают ранее утраченные, а также добавляют новые опции. В прошлом месяце стало известно о том, какие новые опции получат седаны и универсалы Lada Vesta в следующем году: в списке ожиданий ключ-карта, климат-контроль и амбиентная подсветка салона.

В октябре в продаже появились Vesta с системой ESC (Electronic Stability Control), корреспондент Kolesa.ru уже успел испытать такой автомобиль в деле: подробности – в нашем тест-драйве.

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1 комментарий
26.11.2024 09:57
seriberiezhka

АвтоВАЗ топчется по одним и тем же граблям. Вместо того, чтобы сделать полноценный автомобиль D\E класса, с соответствующими моторами/техникой/комплектацией, продолжают штамповать растянутые версии бюджеток B-класса. Вангую, что оно не выстрелит и быстро уйдёт в забвение.

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