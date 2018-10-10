Так часто бывает: бесплатный сервис вдруг становится платным, чтобы отбить затраты на раскрутку и завоевание популярности. Основанный в 2006 году во Франции сервис BlaBlaCar заработал в России в 2014-м и с тех пор сколотил здесь огромную армию пользователей. Оказалось, что многие наши соотечественники предпочитают ездить на дальние расстояния именно на попутках, а не на автобусах/поездах/самолетах, потому что так дешевле и удобнее – нет жесткого расписания, найти подходящую машину можно практически в любой момент, особенно если речь идет о путешествии из одного крупного города в другой, например, из Москвы в Санкт-Петербург.

Набрав популярность, BlaBlaCar стал теснить на рынке транспортных услуг профессиональных перевозчиков, и те, разумеется, озлобились. В ноябре 2017-го прокуратура Краснодарского края с подачи Регионального автотранспортного союза (РАС) через суд добилась запрета деятельности BlaBlaCar в России, как способствующей незаконному предпринимательству, но уже в декабре того же года юристы российского оператора сервиса – ООО «Комьюто Рус» – добились отмены этого решения.

В ряде городов, преимущественно на юге России, таксисты начали настоящую охоту на водителей и пассажиров, пользующихся сервисом BlaBlaCar: матерые извозчики блокируют блаблакарщикам дорогу, запугивают и угрожают, заставляют по старинке пользоваться такси. Полиция по мере сил разруливает такие конфликты.

В общем, несмотря на объективные и субъективные трудности, BlaBlaCar в России работает, и вот теперь, к большому огорчению пассажиров, вводит для них абонентскую плату. За разовый (суточный) доступ к сервису поиска попутки придется отдать 149 рублей, а для часто путешествующих пользователей предлагается месячный абонемент за 199 рублей. Пресс-служба BlaBlaCar никак не объясняет причину введения платы: в официальном сообщении говорится лишь о некоем «новом этапе развития» сервиса, который, очевидно, можно назвать коротким словом «монетизация». К счастью, затронет она пока лишь тех пассажиров, которые совершают поездки на расстояния свыше 120 км, а те, кто пользуется сервисом в режиме дом-работа, платить не будут, во всяком случае, пока. Для водителей сервис тоже пока остается бесплатным.

Любопытно, что момент для введения абонентской платы выбран чрезвычайно удачно. Вчера стало известно о том, что компания Яндекс приостановила развитие своего райдшерингового сервиса Яндекс.Попутка, поскольку тот «не встретил достаточного отклика у пользователей», а сервис BeepCar, запущенный в феврале прошлого года Mail.ru Group, с 1 сентября 2018-го объединился с BlaBlaCar! То есть, в сущности, у любителей цивилизованного райдшеринга в России не осталось выбора: хочешь ехать на попутке – внеси денежку в кассу BlaBlaCar, а точнее, сюрприз-сюрприз, в Яндекс.Кассу! Интересно, как отреагирует на подобные пертурбации на рынке райдшеринга Федеральная антимонопольная служба РФ?

Между тем в июле этого года BlaBlaCar сам направил в российское правительство предложение разработать единые правила райдшеринга/карпулинга, чтобы избежать дальнейших нападок со стороны профессиональных перевозчиков. В итоге при правительстве была создана рабочая группа по этому вопросу с участием всех заинтересованных лиц. В работу в частности активно включился Департамент транспорта Москвы, который предложил классифицировать райдшеринг как платную услугу, с которой должны взиматься налоги, причем для обеспечения фискальной прозрачности предполагается перевести все платежи в сервисах райдшеринга на безналичный расчет.

BlaBlaCar же стремился ровно к обратному: освободить сервис от любых посягательств, в том числе со стороны налоговых органов – мол, водители с помощью райдшеринга ничего не зарабатывают, а лишь компенсируют эксплуатационные расходы. Отсеять нелегальных перевозчиков (не секрет, что через BlaBlaCar продаются места в междугородних автобусах) предлагалось с помощью ограничений: допускаемые к сервису транспортные средства должны иметь число посадочных мест не более восьми, при этом в день можно совершать не более одной поездки в одном направлении (то есть туда/обратно – можно).

Во что теперь выльются все эти инициативы в свете того, что BlaBlaCar стал фактически монополистом рынка, непонятно, но, думается, сервис и российские власти как-нибудь договорятся и будут «обилечивать» пользователей райдшеринга вместе, так что можно даже порадоваться, что пока за одну дальнюю поезду требуют надбавку всего в 149 рублей.