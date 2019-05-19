BMW 1 Series следующего поколения: новые изображения

Уже совсем скоро состоится премьера новой «копейки» БМВ, а пока мы с помощью наших рендеров покажем, как она будет выглядеть.

Нынешняя BMW 1 Series в кузове F20/F21 производится с 2011 года, а в 2015-м автомобиль получил рестайлинг. Модель производится в кузовах 3- и 5-дверный хэтчбек, кроме того, есть вариант седана (кузов F52) для китайского рынка, который был представлен в 2016 году. В ближайшее время представят третье по счёту поколение хэтчбека, которое, в отличие от двух предыдущих, будет сделано на переднеприводной платформе FAAR. Это отразится и на внешности автомобиля, так как его колёсная база станет короче, а передний свес – наоборот, длиннее. Благодаря многочисленным утечкам уже известно, как будет выглядеть передняя часть. Она получит объединённые «ноздри» решётки радиатора и фары относительно простой формы с опцией полностью светодиодной начинки.

На боковинах можно отметить подштамповку, расположившуюся чуть ниже дверных ручек. Архитектура фонарей больше всего напоминает новую «трёшку», при этом крайние сегменты светодиодных габаритов сделаны иначе. В отличие от первых двух поколений хэтчбека первой серии, у нового автомобиля ниша номерного знака расположится на крышке багажника между фонарями. Представленный на рендерах автомобиль изображён в М-пакете, который включает в себя задний бампер с массивной контрастной вставкой чёрного цвета.

Базовый хэтчбек с индексом 118i будет оснащён 3-цилиндровым бензиновым 1.5 мощностью 138 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Гибридная версия с тем же двигателем будет развивать мощность 221 л.с. Начальная дизельная модификация 120d получит двухлитровый мотор мощностью 190 л.с. Флагманской станет модель M135i с турбированным бензиновым 302-сильным 2.0 и полноприводной трансмиссией xDrive.

Премьера новинки состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, а онлайн-презентация может состояться уже в ближайшие месяцы.

Сегодня в России «копейка» BMW предлагается только в виде 5-дверного хэтчбека, минимальная стоимость базовой 136-сильной 118i с «механикой» составляет 1 600 000 рублей. Самый доступный дизельный вариант 120d (190 л.с.) с «автоматом» оценивается в 2 220 000 руб. На вершине гаммы – 340-сильная M140i xDrive за без малого 3 миллиона.

Кстати, на днях появились первые фотографии обновлённого кроссовера Х1.