Рестайлинг принёс кроссоверу BMW X1 огромные «ноздри»

В Сети появились фотографии обновлённого паркетника баварской марки без какого-либо камуфляжа. У модели подкорректировали внешность, кроме того, «немец» стал мощнее.

Снимки посвежевшего BMW X1 внесли в базу министерства промышленности Китая. На фото запечатлена локальная длиннобазная версия, которую производят на заводе СП BMW и компании Brilliance. Однако дореформенные глобальный и «поднебесный» кроссы в плане дизайна идентичны, так что те же изменения, вероятно, будут и у «мировой» модели.

Переднюю часть «икс-первого» оформили в стиле флагманских седана BMW 7 Series и вседорожника BMW X7: «ноздри» радиаторной решетки срослись и увеличились в размерах. Еще у самого дешевого кроссовера марки поменяли бампер, круглые противотуманки исчезли. У фар и задних фонарей прежняя форма, но «начинка» — другая. Габариты те же, что и у дореформенного BMW X1: длина китайской версии равна 4565 мм, колесная база – 2780 мм. У глобального SUV эти показатели составляют 4439 и 2670 мм соответственно.

Фотографий интерьера пока нет. Скорее всего, внутри установили свежую мультимедийную систему, еще, возможно, появились иные материалы отделки.

По предварительным данным, китайский BMW X1 стал мощнее: отдача бензиновой «турботройки» 1.5 выросла со 136 до 155 л.с., четырехцилиндрового турбомотора 2.0 – со 192 до 213 л.с. Оба двигателя комплектуются автоматической коробкой, привод – передний или полный. Не исключено, что у глобальной модели будут другие изменения в моторной гамме.

И китайскую, и «мировую» версии представят в этом году, но точные сроки пока неизвестны.

1 / 3 Дореформенный длиннобазный BMW X1 для Китая 2 / 3 Дореформенный длиннобазный BMW X1 для Китая 3 / 3 Дореформенный длиннобазный BMW X1 для Китая

В России дореформенный BMW X1 также можно купить с бензиновыми «турботройкой» 1.5 (136 л.с.) и «турбочетверкой» 2.0 (192 л.с.). Кроме того, на российском рынке кроссовер доступен с дизелем 2.0 мощностью 150 или 190 л.с. Моторы сочетаются с коробкой Steptronic. Рекомендуемая производителем цена – от 2 020 000 рублей. Впрочем, судя по нашему каталогу «Подобрать авто», у дилеров можно найти машины и с более привлекательным ценником.