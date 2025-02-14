BMW и Toyota завоевали сердца россиян

Эксперты Авито Авто выяснили, насколько осведомленным в автомобильных марках и моделях считают себя россияне и какие машины считают любимыми. Опрос, в котором приняли участие 2000 россиян, показал, что 85% респондентов убеждены, что хорошо разбираются в марках и моделях автомобилей, а 83% опрошенных признались, что испытывают особые чувства к определенным маркам.

Исследование выявило интересную разницу в осведомленности: если среди мужчин 56% считают, что отлично разбираются в марках и моделях, то среди женщин таких 28%. По данным опроса Авито Авто, наиболее знающими об автомобильной сфере оказались россияне в возрасте 25-34 лет: 50% из них убеждены, что отлично разбираются в марках и моделях. Интересно, что среди жителей двух столиц москвичи показали более высокий уровень автомобильной грамотности: 47% против 38% у петербуржцев.

К наиболее любимым россиянами маркам относятся BMW и Toyota: в чувствах к ним признались 25% и 24% опрошенных соответственно. Также в списке самых любимых брендов оказались Audi и Mercedes-Benz (по 17%), замыкает топ-5 Lexus с 15% голосов. Примечательно, что некоторые респонденты проявили особую любовь к конкретным моделям, таким как Porsche 911, LaFerrari, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Camaro или Jaguar GT.

Есть среди респондентов и поклонники отечественного автопрома, отдавшие свои голоса за УАЗ Патриот, Жигули или легендарную «буханку». Ряд опрошенных не стали называть любимую марку, но указали тип кузова, который нравится больше других, – например, нашлось несколько любителей кабриолетов.