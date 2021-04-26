BMW может выпустить «батарейную» версию M2 с 1360-сильной установкой

По предварительным данным, такой автомобиль появится в 2022 году: его выпуск могут приурочить к празднованию 50-летия подразделения BMW M.

Баварский бренд представил купе BMW 2 series в 2014 году, годом позже на рынок вышел кабриолет. «Двухдверки» пережили рестайлинг в 2017-ом году, в скором времени они сменит поколение. «Заряженная» версия купе – BMW M2 – появилась в 2016 году. Сообщается, что у «горячей» модели в ближайшие несколько лет появится полностью электрическая версия.



На фото: BMW M2 CS

Первыми подробностями о будущей новинке поделилось британское издание Car Magazine, которое ссылается на собственные источники, знакомые с ходом проекта по разработке «зелёного» купе BMW M2. Ожидается, что такой двухдверный автомобиль появится в 2022 году: его выпуск, вероятно, приурочат к празднованию 50-летия подразделения BMW M (дочерняя компания, занимающаяся созданием «заряженных» версий моделей баварской марки).



Не исключено, что «батарейная» версия «горячего» купе получит имя BMW iM2. Напомним, подразделение компании, которое занимается разработкой полностью электрических и гибридных автомобилей, называется BMW i. Ещё в 2010 году были зарегистрированы несколько наименований: некоторые из них уже отдали моделям, другие пока «ждут своей очереди».



Подробностей о том, какую силовую установку получит электрическое купе BMW M2, пока нет. Однако, как сообщает издание, совокупная отдача системы составит 1360 л.с. (1000 кВт). Предполагается, что на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому автомобилю будет нужно около 2,0-2,5 секунды, а на прохождение круга Нюрбургринга ему понадобится менее семи минут.



На фото: салон BMW M2 CS

Отметим, пока что производитель не дал официального подтверждения этим слухам. В BMW Blog согласны с тем, что у купе М2 появится электрическая версия, но отмечают, что представят её не в 2022 году. Кроме того, предполагается, что мощность электрической силовой установки такой модификации будет всё же меньше 1000 кВт.



Информация о том, что электрическое купе M2 действительно может появиться в линейке BMW, подтверждается тем, что в прошлом месяце фотошпионы сумели поймать на дорогах прототип электрокара (правда, у него был кузов актуального BMW M2). Вероятно, модель пока находится на начальных стадиях разработки.

Напомним, первым массовым электрокаром BMW является компактный пятидверный хэтчбек i3. Его выпуск был налажен в 2013 году. По итогам прошлого года европейские дилеры реализовали 23 361 экземпляр, что на 26% меньше, чем годом ранее. Спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса, но, вероятно, свою лепту внёс и устаревший дизайн. Ожидается, что в дальнейшем это название отдадут «батарейному» седану – электрической версии BMW 3 series.

