BMW отзывает машины в России из-за риска обрыва рулевых тяг

Под отзыв попали седаны 3 серии (G20), родстеры Z4 (G29), а также кроссоверы X3 M (F97) и X4 M (F98), произведённые в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. На них необходимо заменить рулевые тяги, которые могут разрушиться от высоких температур и вибраций.

Очередной серьёзный дефект обнаружен у новых моделей BMW. Отечественный Росстандарт как всегда скуп на описание, но аналогичная проблема затронула американские версии модели, а потому к нашим услугам документы Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA). Из них следует, что ещё в конце 2018 года компания узнала о повреждённых рулевых тягах на автомобиле, предназначенном для тест-драйвов. Тогда это сочли следствием некачественного ремонта, но инженеры BMW на всякий случай усилили конструкцию, чтобы другие механики случайно не погнули тяги — модифицированный узел был внедрён в производство в 2019 году.

BMW X3 M и BMW X4 M

Но впоследствии компания узнала о других таких же поломках на машинах, не проходивших ремонт, и решила провести отзывную кампанию — установить на все находящиеся в группе риска автомобили модифицированные рулевые тяги, более устойчивые к высоким температурам и вибрациям. К счастью, официально не зафиксировано каких-либо инцидентов, связанных с поломкой рулевого механизма, но опасность от такой поломки очевидна.



В России под отзыв из-за вышеописанного дефекта попали в общей сложности 530 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Любопытно, что в США отзыв из-за слабых рулевых затронул также купе Toyota Supra актуального пятого поколения, которое, как известно, является техническим родственником BMW Z4, так что, вероятно, Toyota также в ближайшее время объявит об отзыве спорткаров в России.

