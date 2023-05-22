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  • BMW Touring Coupe на базе Z4: необычную «трёхдверку» могут выпустить небольшим тиражом

BMW Touring Coupe на базе Z4: необычную «трёхдверку» могут выпустить небольшим тиражом

22.05.2023 312 0 2

Шоу-кар баварского бренда был представлен в рамках конкурса элегантности Villa d'Este, который на минувших выходных прошёл в Италии.

Компания BMW представила Z4 актуального поколения (серия – G29) в августе 2018 года, а в конце сентября прошлого года родстер пережил плановый рестайлинг. Теперь баварцы решили «поиграть» с вариантами кузова этого автомобиля: в итоге появился необычный концепт, который пока что существует в единственном экземпляре: речь идёт о BMW Concept Touring Coupe.

На фото: концепт BMW Touring Coupe

Производитель показал трёхдверный шоу-кар в ходе конкурса элегантности Villa d'Este, эта автовыставка на минувших выходных прошла в Италии. Концепт выполнен в формате Shooting Brake, у него длинная и слегка покатая крыша, а также практически вертикальная багажная дверь. В СМИ, по аналогии с другими автомобилями с подобным силуэтом, уже окрестили BMW Touring Coupe «клоунским башмаком».

Визуально в передней части «трёхдверки» изменений практически нет. Исключением является только радиаторная решётка, при этом её форма осталась прежней, а рисунок изменился: у концепта он выполнен из вертикальных элементов в виде вытянутых сот. Несмотря на изменённую корму, задние фонари Touring Coupe оставили такими же как у родстера. Стоит отметить, что высота шоу-кара осталась прежней 1304 мм. Купе получило 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна на переднюю ось и 21-дюймовые – на заднюю.

У «трёхдверки», как и у серийного оригинала, за сиденьями находятся дуги безопасности: их задача – защищать седоков в случае опрокидывания автомобиля. Ещё у концепта часть новых деталей созданы из алюминия. Одной из главных особенностей BMW Concept Touring Coupe является большой багажник, правда, в компании его объём не рассекретили. Разработчики решили использовать для отделки грузового отсека такую же кожу, которой оббиты кресла в салоне. Кроме того, в багажнике есть полноценная контурная подсветка.

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В интерьере концептуального купе практически нет отличий от родстера: то же рулевое колесо, двухместная компоновка, аналогичным образом оформлена передняя панель, а центральный тоннель выглядит так же, за исключением отсутствующей ниши для мелочей. Слегка подправлена и графика информационно-развлекательной системы: в меню отображается анимация именно «трёхдверки», а не «донорского» родстера.

Известно, что под капотом концепта BMW Touring Coupe располагается «штатный» рядный шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,0 литра, однако других подробностей о нём в компании не привели. Этим же двигателем оснащается родстер BMW Z4 M40i, его отдача здесь составляет 340 л.с. (в европейской спецификации), а максимальный крутящий момент равен 500 Нм.

Как сообщает Motor1.com со ссылкой на главного дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка, на данный момент у компании  нет конкретных планов по запуску BMW Touring Coupe в серию. Однако, по его словам, компания может обдумать вариант выпуска небольшой партии таких машин в случае, если будет выявлен интерес со стороны клиентов. Спикер пояснил, что лимитированная серия, возможно, будет насчитывать около 50 экземпляров.

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