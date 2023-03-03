Авто и технологии ×

BMW Z4 M40i может получить механическую коробку передач

03.03.2023 153 0 0

В ходе последнего обновления топовая версия родстера баварской марки «механику» так и не получила, хотя предполагалось, что такой вариант разрабатывался.

Компания BMW представила родстер Z4 актуального третьего поколения (индекс – G29) летом 2018 года. Обновление модель пережила совсем недавно: посвежевший вариант был представлен осенью прошлого года. Разработчики поправили «двухдверке» внешность, чуть затронули декор в салоне, а технику в рамках рестайлинга трогать не стали.

На фото: BMW Z4 M40i

У актуальной базовой версии Z4 sDrive20i под капотом располагается 197-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка, её максимальный крутящий момент равен 320 Нм. Этому двигателю в пару предлагается либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат». Среднее исполнение sDrive30i оснастили 258-сильным турбомотором такого же объёма, крутящий момент – 400 Нм. Топовая же модификация – BMW Z4 M40i – получила 3,0-литровый шестицилиндровый вариант, отдача которого составляет 340 л.с. (в США – 387 л.с.), крутящий момент – 500 Нм. При этом средней и самой «богатой» версиям положен только с 8АКП.

Отсутствие изменений в «начинке» расстроило некоторых поклонников модели. Ранее ходили слухи о том, что компания разрабатывает Z4 M40i с топовым шестицилиндровым мотором, работающим в комплекте с шестискоростной механической коробкой передач, однако после недавнего рестайлинга такая версия в гамме так и не появилась.

Как сообщает BMW Blog со ссылкой на собственные источники, надежда у поклонников родстера ещё есть: «трёхпедальная» версия BMW Z4 M40i может появиться довольно скоро, после обновления до 2024 модельного года. В издании отметили, что получили от баварского производителя «некий намёк» на то, что соответствующая возможность действительно рассматривается.

Стоит отметить, что техническая возможность появления такой версии, очевидно, есть. Напомним, весной прошлого года появилась Toyota GR Supra (модель является «близнецом» актуальной «двухдверки» BMW Z4). Изначально у «двухдверки» были варианты только с восьмиступенчатым «автоматом», однако позже, по просьбам клиентов, топовый спорткар японской марки снабдили шестиступенчатой «механикой» iMT6, которая работает в комплекте с 3,0-литровой 387-сильной «турбошестёркой» (у европейской версии – 340 л.с.). Напомним, отличием варианта с механикой является усиленное сцепление, при этом передаточное отношение главной пары составляет 3,46:1, а у варианта с 8АКП – 3,15:1.

На фото: салон BMW Z4 M40i

Согласно официальному сайту BMW, на сегодняшний день стартовый ценник базовой версии Z4 с «механикой» на домашнем рынке составляет 50 200 евро, а за топовую версию Z4 M40i с 8АКП здесь просят не менее 69 300 евро. Для сравнения, за Toyota GR Supra с 3,0-литровым мотором и «автоматом» придётся заплатить не менее 67 850 евро, а вариант с тем же двигателем и ручной «шестиступкой» обойдётся минимум в 66 450 евро.

родстер спортивные авто авторынок слухи новинки авто и технологии BMW BMW Z4 Toyota Toyota Supra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Индекс воздушного фильтра: запчасти на пороге крутого подорожания? С прошлой весны мы наблюдаем за изменением цен на основные расходники, масла, шины и некоторые редкие детали. Нашему мониторингу почти год – предварительные итоги ушедшего года мы подвели в... 471 0 1 02.03.2023
Статьи / Практика Неудачный зазор или плохая смазка? Ищем причину задиров в моторах Hyundai Theta II 2,0 О проблемах массовых корейских моторов 2,0 и 2,4 серии Theta, вроде бы простых по конструкции, не обремененных турбинами и непосредственным впрыском, мы начали рассказывать в первой части м... 3695 2 1 01.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Поправки в правила проезда круговых перекрестков с 1 марта 2023: почему ничего не изменилось С 1 марта в ПДД вносится пакет изменений, и одно из них снова касается правил проезда перекрестков с круговым движением. Однако на практике ничего не поменяется – давайте взглянем на поправк... 26027 0 4 27.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12319 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10872 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10513 4 3 08.11.2022
Change privacy settings