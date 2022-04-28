Дебютировала новая версия Toyota GR Supra: теперь и с «механикой»

Продажи версий с ручной коробкой передач начнутся Европе летом текущего года, а до дилеров в США и Японии машины доберутся осенью.

Японская компания выпускает спорткар Supra с 1978 года, правда, выпуск четвёртого поколения модели Toyota прекратила ещё в 2002 году. В результате производитель всё-таки решил возродить автомобиль: его пятая генерация была представлена в начале 2019 года в Детройте. По данным сайта Carsalesbase, в Штатах продажи модели стартовали летом того же года. Дела у модели на этом рынке в целом идут неплохо: в течение «ковидного» 2020-го дилеры реализовали 5887 единиц, а в прошлом году результат подрос на 16% до 6830 экземпляров.



На фото: Toyota GR Supra 3.0 MT

Напомним, в основе спорткара японской марки лежит немецкий родстер BMW Z4 (G29). Производство этих двух моделей налажено на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Toyota Supra оснащается немецкими силовыми агрегатами, но у модели свои настройки ходовой части, а также оригинальный дизайн.



Для «пятой» Toyota Supra компания изначально предусмотрела только одну коробку передач – гидромеханический восьмиступенчатый «автомат» ZF. Он предлагается в пару двум бензиновым турбомоторам BMW, которые положены Супре – и 2,0-литровому B48 (отдача равна либо 197, либо 258 л.с.), и 3,0-литровому двигателю В58 (мощность – 340 или 387 л.с.). Привод у этого спорткара исключительно задний.



Слухи о том, что Toyota намерена выпустить GR Supra с механической коробкой передач появились в ряде СМИ ещё летом 2020 года: известно, что такую версию ждали поклонники модели (у спорткаров предыдущих генераций варианты с МКП были). Официальный анонс модификации Супры с ручной коробкой был опубликован в середине текущего месяца, а теперь производитель рассекретил новинку.



Автомобиль получил шестиступенчатую «механику» iMT6, которая работает в комплекте с 3,0-литровой 387-сильной «турбошестёркой» (у европейской версии – 340 л.с.). Кстати, у BMW Z4 с шестицилиндровым мотором нет вариантов с механической коробкой передач (три педали имеются только у базовых исполнений с четырёхцилиндровым двигателем).



Спорткар Toyota GR Supra с механической коробкой получил усиленное сцепление, при этом передаточное отношение главной пары составляет 3,46:1, тогда как у варианта с 8АКП – 3,15:1. У новой модификации Супры есть несколько отличий в салоне: по-иному оформлена центральная консоль, а также пересмотрен центральный тоннель. В остальном такой автомобиль почти не отличается от версий с «автоматом», разве что в профиль можно увидеть 19-дюймовые колёсные диски нового дизайна.



В компании также рассказали о «скромном» пакете обновлений для всех версий GR Supra: теперь спорткарам перенастроили усилитель тормозов, а также установили новые амортизаторы и более жёсткие втулки креплений стабилизаторов. Отметим, продажи версий с ручной коробкой передач начнутся Европе летом текущего года, а до дилеров в США и Японии машины доберутся осенью. Цены Toyota GR Supra с МКП станут известны позже.

