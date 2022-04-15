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  • По заявкам трудящихся: Toyota официально анонсировала купе Supra с МКП

По заявкам трудящихся: Toyota официально анонсировала купе Supra с МКП

15.04.2022 94 0 0

Невероятно, но факт: среди массовых автопроизводителей Toyota сегодня — главный источник классического аналогового драйва и настоящая отдушина для петролхедов, уставших от засилья электроники и электромобилей. Вслед за фантастическими «мануальными» хот-хэтчами Toyota GR Yaris, Toyota GRMN Yaris и Toyota GR Corolla японская компания готовится вернуть в оборот купе Supra с механической коробкой передач. Официальная премьера состоится в ближайшие недели.

 

Нынешнее пятое поколение Toyota Supra (J29/DB) дебютировало в начале 2019 года, за основу «японки» взят немецкий родстер BMW Z4 (G29), оба спорткара собираются на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, силовые агрегаты у Супры немецкие, а вот настройки ходовой части и дизайн — собственные. Главным рынком сбыта новой Супры ожидаемо стали США: в прошлом году здесь, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 6830 экземпляров этого спорткара (на 16% больше, чем в 2020-м), тогда как BMW Z4 привлёк только 2367 покупателей, Porsche 718 — 4292.

Изначально для новой Супры была предусмотрена только гидромеханическая автоматическая 8-ступенчатая коробка передач ZF в сочетании с одним из двух бензиновых турбомоторов BMW — 2,0-литровым B48 (197 либо 258 л.с.) и 3,0-литровым В58 (340 либо 387 л.с.), привод — исключительно задний. Между тем у всех предыдущих поколений Супры самые драйверские версии имели МКП, многие автолюбители буквально выросли на этих машинах, оттачивали на них своё водительское мастерство и навыки работы с тремя педалями. Фанаты модели бомбардировали дилеров и офисы Toyota запросами о версии новой Супры с «механикой», слухи о подготовке такой версии появились в Сети ещё летом 2020 года, а сегодня, наконец, состоялся официальный анонс: пресс-служба японской компании сообщила, что «мануальная» Supra прибудет через пару недель — ждите.

Впрочем, у появления Супры с МКП был и другой мотив — выход на мировой рынок грозного конкурента в лице Nissan Z, для которого «механика» была предусмотрена изначально.

Пока что неизвестно, с каким мотором на Супре будет доступна «механика», но, скорее всего, следуя логике с хот-хэтчами и общему историческому контексту, тремя педалями наградят самую мощную версию с 6-цилиндровым мотором В58. Пока что опубликована только тизерная фотография педального узла, но ожидается, что помимо него «мануальная» Supra получит и другие косметические особенности, а также уникальные ездовые настройки. Мы уверены, будет интересно, следите за новостями на нашем сайте.

Добавим, что российский рынок Toyota Supra, к сожалению, покинула, официальные отгрузки прекратились ещё в 2020 году, когда были реализованы 15 машин, в 2019-м было продано 10 спорткаров этой модели, итого 25 на всю страну. Серого ввоза, по данным регистраций, которые собирает «Автостат», с момента дебюта модели не было.

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