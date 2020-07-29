Toyota Supra может получить механическую коробку передач и «заряженную» версию GRMN

Сейчас модель японской марки предлагается только с восьмиступенчатым «автоматом». У неё в гамме пока только два мотора.

Компания Toyota начала выпускать спортивный автомобиль Supra в 1978 году, однако производство автомобиля четвёртой генерации было прекращено в 2002-ом. В течение последнего десятилетия не раз появлялись слухи в возвращении модели. В итоге спорткар пятого поколения, разработанный совместно с BMW, представили в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. В продажу на американском рынке спорткар поступил в июле прошлого года, всего за второе полугодие дилеры бренда в США продали 2884 экземпляра.



В начале текущего года Toyota представила Supra 2021 модельного года для рынка США. Главным отличием версии стало появление в гамме нового мотора, который ранее предлагался на домашнем рынке и в Европе. Теперь и в Штатах Супру можно купить с двухлитровой «турбочетвёркой» BMW B48, в спецификации для американского рынка её отдача составляет 259 л.с., а крутящий момент – 400 Нм.



Кроме того, в гамму также входит трёхлитровый турбомотор BMW B58, мощность которого в ходе обновления выросла с 340 до 387 л.с., а крутящий момент – с 495 до 499 Нм. В итоге время разгона от 0 до 97 км/ч стало меньше на 0,2 секунды (теперь составляет 3,9 секунды).

Сейчас оба этих двигателя оснащаются только одной коробкой передач – восьмиступенчатым «автоматом». Однако, судя по данным японского издания Magx News, в скором времени у него появится альтернатива – шестиступенчатая «механика». Пока что не ясно, какой именно мотор получит 6МКП в пару (возможно, оба).



Есть ещё один вариант – «механика» будет только у новой «заряженной» версии Supra GRMN (аббревиатура расшифровывается как Gazoo Racing Masters of Nurburgring). По предварительным данным, у такой модификации под капотом будет трёхлитровая «твин-турбошестёрка», которой оснащаются актуальные BMW M3 и M4, они предлагаются с механической коробкой передач.



Напомним, в ходе последнего обновления у модели появилась новая спецверсия с прибавкой A91 Edition (на фото). Она отличается от обычного спорткара Supra выполненными из углепластика корпусами боковых зеркал и спойлером, чёрными матовыми колёсными дисками иного дизайна, фирменными элементами декора и иной отделкой салона с синими вставками. Всего Toyota решила выпустить тысячу таких машин.

В России на сегодняшний день модель представлена: Toyota GR Supra добралась до наших дилеров в августе прошлого года. Модель нишевая, так что неудивительно, что до конца 2019-го было куплено всего десять машин. В РФ спорткар можно купить только с трёхлитровым мотором с отдачей в 340 л.с., который идёт в паре с 8АКП. Его цена стартует с отметки 4 934 000 рублей.

