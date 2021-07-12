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  • BMW готовит к премьере обновлённый кроссовер X7: новое изображение

BMW готовит к премьере обновлённый кроссовер X7: новое изображение

12.07.2021 3053 0 2

«Посвежевший» флагман баварского бренда могут представить в июне 2022 года, производство модели, вероятно, стартует в августе, а живые продажи начнутся в ноябре того же года.

 

Производство флагманского кроссовера BMW стартовало в 2018 году, в продаже X7 появился в 2019-ом. В общей сложности дилеры в Европе с момента старта продаж по май текущего года реализовали 12 524 экземпляра. Из них на 2020-ый пришлось 5582 машины, что, несмотря на последствия пандемии коронавируса, на 20,2% больше, чем годом ранее. В текущем году также наблюдается положительная динамика: клиенты за первые пять месяцев купили 2299 машин (на 10,7% больше, чем в январе-мае 2020-го).

На фото: актуальный кроссовер BMW X7

Сейчас баварская компания занимается разработкой «обновлённой» версии X7. Предполагается, что «посвежевший» флагман будет представлен в июне 2022 года, а производство этой модели, вероятно, стартует в августе. В этом случае живые продажи на различных рынках присутствия автомобиля начнутся в ноябре того же года.

Пока что обновлённый кроссовер BMW X7 находится на стадии дорожных испытаний – ранее фотошпионы уже ловили прототипы в свои объективы. На основании этих снимков художники смогли предположить, как будет выглядеть «посвежевший» флагман: свой вариант экстерьера будущей новинки решил представить дизайнер испанского издания motor.es.

На фото: салон актуального кроссовера BMW X7

Судя по рендеру, автомобиль в ходе обновления получит иной, более смелый дизайн. У кроссовера, в частности, будет совершенно новая двухэтажная головная оптика, где узкая полоска светодиодных дневных ходовых огней располагается выше «основных» фар. Сейчас подобное оформление не редкость, подобным образом светотехника сформирована, к примеру, у компактного кроссовера Skoda Kamiq.

Рендер обновлённого BMW X7

У обновлённого флагмана останутся примерно прежние фирменные «ноздри»: не огромные вертикально расположенные (такие получили некоторые из недавних новинок), а обычная узнаваемая решётка радиатора. Не ожидается много изменений и на корме – судя по шпионским снимкам, её силуэт будет сохранён, однако, у «посвежевшей» версии, вероятно, по-иному оформят патрубки выхлопной системы.

Предполагается, что в салоне рестайлингового BMW X7 будет новая приборная панель, как у кроссовера iX. На ней окажется большой, горизонтально вытянутый криволинейный экран, который выполняет роль одновременно и виртуальной «приборки», и тачскрина информационно-развлекательной системы. Список оснащения пополнится новыми функциями для комфорта, безопасности, а также электронными помощниками водителю.

На фото: салон BMW iX

Официальной информации о «начинке» будущего флагманского кроссовера пока нет. По предположениям издания, линейку двигателей обновят, предполагается, что в итоге максимальная мощность станет выше. Актуальная версия оснащается гаммой бензиновых и дизельных моторов, при этом под капотом базовой дизельной модификации 30d располагается 249-сильный рядный 3,0-литровый двигатель, а у стартовой бензиновой 40i – 340-сильный рядный вариант аналогичного объёма.

Как изменится ценник BMW X7 после обновления, тоже пока не сообщается. На сегодняшний день флагманский кроссовер баварской марки представлен в том числе и в России: у нас сейчас его можно купить за 7 420 000 – 11 040 000 рублей.

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