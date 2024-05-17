Более 40% автомобилистов удовлетворены комплектацией своего авто и не хотели бы ничего менять

О том, что комплектация повлияла на выбор транспортного средства, заявили 54% респондентов в возрасте 25-34 года и по 52% – в возрасте 18-24 и 35-44 года. В возрастной категории старше 65 лет этот показатель составил всего 33%.
Жители Москвы и городов-миллионников чувствительнее к наличию дополнительных опций, чем жители населенных пунктов, где проживает менее 100 тыс. человек. Это отразилось на решении о покупке 54% москвичей и 51% жителей миллионников. Лидером по этому показателю является Ростов-на-Дону (62%). А в Петербурге 49% респондентов согласились с тем, что наличие опций отразилось на их решении.
Спорт, люкс или комфорт?
50% владельцев машин указывают, что их автомобиль имеет комфортную комплектацию. Наиболее высока доля такой комплектации у автомобилистов в возрасте 35-44 лет. При этом женщины выбирают «комфорт» чаще мужчин: 51% против 48%.
Спортивная комплектация наиболее популярна у людей 18–25 лет: доля владельцев подобных авто среди них составляет 9%, тогда как средний показатель равен лишь 3%.
Люксовую комплектацию мужчины выбирают чаще женщин: 9% против 5% у женщин. Схожее отношение и к максимальной комплектации: ее выбирают 8% мужчин и 6% женщин.
Базовую комплектацию в среднем выбрали 33% респондентов. Более популярна она у женщин: 35% из них владеют именно подобным автомобилем, тогда как среди мужчин этот показатель равен 31%.
Удовлетворенность комплектацией
Половина автомобилистов удовлетворена выбранной комплектацией, однако не отказалась бы от дополнительных опций. 41% из опрошенных считает, что другие функции им не нужны, и лишь 9% опрошенных приобретенный вариант не устраивает – они хотели бы улучшить его при замене автомобиля.
Интересно, что наиболее высока доля тех, кто удовлетворен комплектацией, но не отказался бы от дополнительных опций, среди людей в возрасте 35–54 года. Этот показатель равен 55%. В этой же возрастной категории весома доля тех, кто не удовлетворен выбором – 10%. Но максимальная доля неудовлетворенных комплектацией оказалась среди людей в возрасте 25-34 года: она составила 12%.
Все дело в стоимости
Опрос показал, что 39% автовладельцев готовы заплатить за опции мечты не более 10% от стоимости базовой комплектации. 26% оценивают воплощение своих автожеланий в жизнь в 10-15%, еще 12% опрошенных – в 15-20%. 17% в принципе не готовы за это доплачивать.
Самыми экономными оказались люди в возрасте 55+: среди них доля тех, кто не готов платить за дополнительные опции, составила 32%. Меньше всего доля таких людей – среди молодежи до 24 лет.
С развитием технологий автомобиль всё больше становится продвинутым гаджетом, нежели просто средством передвижения. Поэтому неудивительно, что водители уделяют больше внимания наличию в авто современных функций. В рамках исследования, к примеру, в Воронеже и Нижнем Новгороде не нашлось ни одного автовладельца, который бы согласился с тем, что для него не важна комплектация: показатель равен нулю. Максимальная же доля тех, кто не обращает внимание на опции, составила лишь 11%. И зафиксирован он только в одном из городов – в Самаре. Для большинства покупателей приобретение современного автомобиля – это некий компромисс между возможностями бюджета и списком желаемых опций. Так что тот факт, что значительная часть автовладельцев довольна или умеренно довольна своим выбором, говорит как о достаточной покупательной способности, так и о разумных комплектациях авто, представленных на рынке.
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