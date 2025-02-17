Более доступный пикап Sinotruk Bolden S6 присоединится к Bolden S7 в России

Ожидается, что рамные пикапы от концерна Sinotruk выйдут на российский рынок в первой половине текущего года. Обе модели предложат с турбодизелем 2.0. При этом если для грузовичка со старшим индексом заявлен только автомат, то у второго пикапа будет еще и механика.

В январе компания Мотор-Плейс, дистрибьютор марки VGV в России, анонсировала появление у нас рамного пикапа Bolden S7. А сегодня фирма объявила о том, что наряду с «семеркой» в РФ будут продавать еще и грузовичок под названием Bolden S6, то есть более утилитарную и, вероятно, более доступную разновидность модели со старшим индексом. Напомним, как и кроссоверы VGV U70 Pro и VGV U75 Plus, пикапы являются продукцией китайского концерна Sinotruk Group (он же CNHTC), который также выпускает тяжелые грузовики и прочую коммерческую технику.

Sinotruk Bolden S6 1 / 2 Sinotruk Bolden S6 2 / 2

Сообщается, что Bolden S6 предложат в версиях длиной 5365 или 5645 мм. Снаряженная масса «короткого» пикапа – 2085 кг, длиннобазного – 2135 кг. «Шестерка» имеет заднюю рессорную подвеску. Двигатель такой же, как у старшего Bolden S7. Это турбодизель WP2H объемом 2,0 литра, который выдает 177 л.с. и 410 Нм.

Sinotruk Bolden S6

Базовый Bolden S6 предложат с полным приводом part-time и механикой. При этом россиянам также будет доступен вариант с подключаемым полным приводом (real-time), понижающей передачей и автоматом. Отметим, для «семерки» в анонсе были заявлены восьмиступенчатый автомат, полный привод с муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Старший пикап Sinotruk Bolden S7 1 / 3 Старший пикап Sinotruk Bolden S7 2 / 3 Старший пикап Sinotruk Bolden S7 3 / 3

Предназначенному для России пикапу Bolden S6 также обещаны мультимедийная система, подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль (для машин с автоматом).

Оба пикапа Sinotruk должны выйти на наш рынок в первом полугодии. Цены раскроют ближе к дате старта продаж.