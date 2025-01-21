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В Россию едет рамный пикап Sinotruk Bolden S7 с необычным дизайном

21.01.2025 296 0 0

Новый грузовик станут продавать через дилеров марки VGV. Пикап будет доступен с турбодизелем, автоматом и полным приводом.

Фирма Мотор-Плейс, дистрибьютор марки VGV в России, анонсировала расширение модельного ряда. В первой половине текущего года к кроссоверам VGV U70 Pro и VGV U75 Plus присоединится рамный пикап под названием Sinotruk Bolden S7. Все перечисленные модели – это продукция китайского концерна Sinotruk Group (он же CNHTC), который также является крупным производителем тяжелых грузовиков и прочей коммерческой техники.

Объявлено, что на российском рынке пикап Bolden S7 с грузоподъемностью до 1050 кг предложат с турбодизелем WP2H объемом 2,0 литра и мощностью 177 л.с. (410 Нм), восьмиступенчатым автоматом и полным приводом с блокировкой дифференциала. В арсенале модели еще заявлены дополнительная шумоизоляция и система кругового обзора с функцией «прозрачный капот». И это пока все официальные подробности о нашей версии.

Вообще, Bolden – это целое семейство пикапов от Sinotruk, оно дебютировало в прошлом году. В Китае, например, в него входят модели длиной от 5365 до 5680 мм. Колесная база – 3230 или 3470 мм. Пожалуй, главной фишкой дизайна экстерьера грузовиков является необычная оптика. На производственной родине турбодизель Weichai выдает 190 л.с. и 420 Нм. Помимо машин с 8АТ, там также можно купить пикапы с шестиступенчатой механикой. А еще в семейство входит электроверсия.

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В зависимости от исполнения пикапы серии Bolden могут иметь подогрев сидений, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

Больше информации о Sinotruk Bolden S7 для России появится ближе к дате старта продаж.

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