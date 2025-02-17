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  • Более миллиона шин получили вторую жизнь благодаря сервису ShinSale

Более миллиона шин получили вторую жизнь благодаря сервису ShinSale

17.02.2025 1980 2 0

Использование бэушных шин становится всё более популярным: в течение трёх последних лет через интернет-магазин ShinSale было продано более миллиона шин «с пробегом».

В связи с изменением ситуации с рынком запчастей, услуги по выкупу и продаже бэушных шин с каждым годом набирают всё большую популярность. Шины, бывшие в употреблении, можно продать или купить через сайты с объявлениями, а можно – воспользовавшись специальными сервисами, с которыми проведение этих операций занимает намного меньше времени и становится более комфортными. Разберём, как это работает, на примере интернет-магазина ShinSale.  

Покупка бэушных шин ничем не отличается от покупки новых шин: достаточно ввести требуемый типоразмер и сезонность, и калькулятор на сайте выдаст все возможные варианты из более чем 50 000 шин более чем 190 брендов. Есть только одно отличие: нужно ещё указать процент износа. Таким образом можно выбрать шины с минимальным износом, но заметно дешевле новых, а можно купить шины с более существенным пробегом, причём их стоимость будет намного ниже. Важно, что при этом нет повода опасаться купить шины с серьёзными дефектами вроде грыж или боковых порезов (пусть и отремонтированных): такие шины на реализацию в ShinSale не принимают. А также у покупателя есть 30 дней на возврат или обмен в том случае, если в этот период им будет обнаружен какой-либо дефект.

Фото: Syda_Productions, depositphotos.com

На сайте есть возможность приобретения не только шин, но и дисков и даже колёс в сборе. А шиномонтаж с профессиональным оборудованием на месте будет приятным дополнением к покупке. Одним словом, тут всё то же самое, что и с новыми шинами, только дешевле.

Выкуп б/у шин и дисков однозначно подойдёт тем, кто не хочет связываться с частыми разговорами по телефону с потенциальными покупателями, звонящими по объявлению, показами, попытками торга и необходимостью держать эти шины где-то под рукой (иначе их толком ни показать не получится, ни тем более – продать). Вся процедура продажи занимает не более суток, причём продавец может как и привезти шины сам, так и отдать их оценщику, который приедет за покупкой и сразу за неё рассчитается. Главное – сделать качественные фотографии шин, чтобы получить им адекватную оценку. Как и в случае с приобретением, продать можно как шины, так и диски, и колёса в сборе.

Следует уточнить, что в ShinSale можно не только купить или продать шины, диски или колёса, но и обменять их с доплатой в обе стороны. А значит, можно хоть каждые полгода при сезонной переобувке пробовать новые модели шин с минимальными затратами. И это ещё один хороший повод использовать этот сервис.

Реклама. ООО"Шинсейл". erid: 2Vfnxx2gngG

шины и диски
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2 комментария
17.02.2025 11:21
Иван Сергеев

Зашел на их сайт глянуть цены. Продают Matador Hectorra 3 размерности 205/60R16 за 23 тыс. руб. за комплект из 4 шт. Сами шины 2018 года, три шины с боковыми латками.

Прикол в том, что эти же шины, но новые в Колеса-Даром стоят 21 тыс. за комплект.

3
17.02.2025 13:43
Papirus

Съэкономить 3-4 тыс и потом убиться насмерть на старой кривой резине? Максим в своём репертуаре...

2

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