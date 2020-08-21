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Больше мест для регистрации автомобилей: ставить машины на учёт разрешили в МФЦ

21.08.2020 149 0 0

Соответствующее постановление российского правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

 

Собственникам автомобилей, которые хотят поставить своё транспортное средство на государственный учёт, сейчас приходится обращаться в подразделения ГИБДД. Нередко людям приходится долго ждать в очередях, многие не могут записаться в выбранный день через портал госуслуг (кстати, во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса граждан принимали только по предварительной записи). Теперь количество мест, в которых можно будет зарегистрировать автомобиль, станет больше.

Согласно постановлению правительства РФ, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, теперь за регистрацией автомобиля граждане страны могут обратиться в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Предложение о передаче МФЦ части полномочий подразделений ГИБДД прозвучало ещё в конце 2018 года. Соответствующий законопроект разработали в МВД, причём сначала в нескольких центрах в Москве и Татарстане был проведён эксперимент, который признали успешным.

В тексте постановления говорится о том, что услуга по постановке автомобилей на государственный учёт будет доступна не во всех МФЦ, а только там, где для этого имеется требуемая инфраструктура. Вероятно, со временем такая инфраструктура всё-таки появится в большинстве центров.

Чтобы в МФЦ можно было регистрировать автомобили, на их территории должны быть площадки для проведения осмотра машин. Этим, кстати, будут заниматься сотрудники Министерства внутренних дел РФ. В то время как функции приёма заявлений и выдачи готовых документов возложат на сотрудников многофункциональных центров.

По мнению правительства, изменения в правилах постановки автомобилей на госучёт позволят не только сделать процедуру регистрации транспорта проще, но и помогут сэкономить время автовладельцев.

Судя по всему, тем, кто ставит на учёт новый автомобиль в МФЦ, будут только присваивать буквенно-числовую комбинацию, но не напечатают номерные знаки. За этой услугой граждане будут обращаться к частным компаниям (они должны числиться в специальном реестре под контролем МВД).

Напомним, сейчас автомобилисты могут в МФЦ получить и продлить водительские права, причём как российские, так и международные. При этом сотрудники многофункциональных центров только принимают документы, фотографируют заявителей и выдают им удостоверения, при этом сами эти документы по-прежнему оформляются в подразделениях ГИБДД.

Недавно стало известно о том, что в России разработали правила регистрации квадроциклов . Сообщается, что услуги постановки на учёт самоходной техники предоставляют органы Гостехнадзора, а подать заявление на регистрацию граждане РФ могут с помощью портала госуслуг.

Россия авто и общество законы

 

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