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  • Постановка на учёт: в России разработали правила регистрации квадроциклов

Постановка на учёт: в России разработали правила регистрации квадроциклов

12.08.2020 72 0 0

Соответствующий проект приказа подготовили в правительстве РФ. Он распространяется на тракторы, вездеходы, снегоходы, дорожно-строительную технику и т.д.

 

Поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» вступили в силу ещё в начале января текущего года. Изменения вошли в том числе в статью 28 данного закона: согласно ей, все решения вопросов, касающихся постановки на учёт самоходных машин, прицепов и иных видов техники, теперь принимаются органами власти субъектов РФ, а порядок такой регистрации должен быть установлен правительством страны.

Теперь проект соответствующего приказа разработан. Подробнее о нём сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева. По его словам, услуги регистрации самоходной техники предоставляют органы Гостехнадзора. Подать заявление на регистрацию граждане РФ смогут с помощью портала госуслуг. 

Важно: органы Гостехнадзора не ставят на учёт гоночные автомобили, мотоциклы, мотоблоки, а также те транспортные средства, которые были собраны в «индивидуальном порядке» из запасных деталей и узлов.

Владимир Груздев пояснил, что в зависимости от назначения техники регистрационные знаки будут разными: отдельные для тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин (тип 3), отдельные для внедорожных мототранспортных средств, которые не предназначены для движения по дорогам общего пользования, к ним относятся мотовездеходы, снегоходы и т.д. (тип 4А). Кроме того, отдельные госзнаки – транзит – получит «перегонная техника», срок их действия – 20 суток.

Если будет выявлено нарушение правил госрегистрации тракторов, самоходных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и иных ТС, находящихся под контролем органов Гостехнадзора, то физлица обяжут выплатить штраф в размере 1,5 тыс. — 2 тыс. рублей.

В проекте поправок сказано, что у граждан есть обязанность регистрировать только ту самоходную технику, на которую оформляются бумажные или электронные паспорта самоходных машин (либо других видов техники). К ним относятся те, которые оборудованы ДВС с рабочим объёмом более 50 см3 или электродвигателем мощностью более 4 кВт (5,4 л.с.): тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и иные наземные безрельсовые механические ТС и прицепы к ним. К иных самоходным машинам относятся автомототранспортные средства, развивающие скорость до 50 км/ч или не предназначенные для движения по автодорогам общего пользования.

Соответственно, к самоходным машинам не относится тот транспорт, который предназначен для движения по автодорогам общего пользования, а также автомототранспортные средства с максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч. 

Любопытно, что изначально законодатели слегка «промахнулись», принимая поправки в закон о регистрации ТС: с юридической точки зрения в перечень самоходных машин почти вошли детские электрокары, моноколёса, газонокосилки и т.д. То есть их тоже пришлось бы ставить на учёт. Однако эту «оплошность» поправит правительство РФ с помощью документа, изменяющего принятые корректировки. В новом порядке регистрации самоходной техники объясняется, что именно надо регистрировать в Гостехнадзоре. Когда обновлённая версия закона вступит в силу, пока не сообщается.

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