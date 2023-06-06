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  • Больше никаких «одноразовых» машин: новый проект Stellantis по переработке материалов

Больше никаких «одноразовых» машин: новый проект Stellantis по переработке материалов

06.06.2023 72 0 0

Корпорация Stellantis и бельгийская компания Galloo, специализирующаяся на переработке металлов и других материалов, объявили о намерении создать совместное предприятие по комплексной переработке отслуживших свой срок автомобилей, оно должно заработать в конце текущего года. Цель — максимально бережливое использование природных ресурсов и продление жизненного цикла автомобилей.

О том, что Европа помешана на экологии, давно известно, при этом далеко не все разделяют весьма сомнительную с научной точки зрения теорию глобального потепления и призывы к скорейшему искоренению антропогенных выбросов CO2. Тем не менее у экологического дискурса есть масса объективно полезных проявлений и последствий: например, европейское общество стремительно избавляется от практики потребления одноразовых вещей во всех сферах народного хозяйства, от простейшей посуды и одежды до сложных технических устройств, в том числе автомобилей.

Выкидывание вещей из-за того, что они устарели или надоели, теперь категорически не поощряется обществом: предполагается, что культурный человек должен позаботиться о том, чтобы передать ненужную ему вещь в переработку или людям/организациям, которым эта вещь нужна. Более того, не приветствуется вывод на рынок вещей и техники с малым сроком службы, что поставило в тупик многих производителей электроники — они-то как раз привыкли к тому, что потребитель обновляет свои гаджеты каждый год, то есть регулярно пополняет кассу производителя.

К автомобилям европейское общество теперь тоже предъявляет новые требования — мол, давайте-ка, уважаемые автоконцерны, прекращайте делать модели, у которых ресурс редко превышает гарантийный срок, пора вернуться к дедовской практике производства «машин на века», да ещё и в современном экологическом контексте, то есть используйте как можно больше вторсырья и материалов из возобновляемых природных источников, желательно растительного происхождения.

Автоконцерны, разумеется, вынуждены реагировать. Корпорация Stellantis в частности в начале этого года через марку Peugeot заявила о том, что жизненный цикл электромобилей нового поколения составит 20-25 лет, и что многие детали в них можно будет заменять по мере износа. К 2030 году новые автомобили Stellantis должны на 40% состоять из переработанных материалов, к 2038 году корпорация планирует стать полностью углерод-нейтральной.

Новая концепция развития требует наличия постоянного и мощного источника вторсырья, поэтому вчера Stellantis и Galloo объявили о намерении создать СП по переработке отслуживших свой срок автомобилей, они же ELV (End-of-Life Vehicle). Пилотный проект планируется запустить уже в конце текущего года во Франции, Бельгии и Люксембурге, далее в сферу интересов СП войдёт вся Европа и машины всех марок, а не только тех, что принадлежат Stellantis. У Galloo уже есть более 40 действующих дочерних компаний по переработке чёрных и цветных металлов, пластика, электроники и тяжёлой техники вплоть до кораблей, так что запустить совместный проект со Stellantis можно будет довольно быстро.

Предполагается, что потребитель будет сдавать ELV в пункты приёма, затем машина поступает на полную разборку: запчасти и детали, которые ещё могут служить, отправятся на вторичный рынок, остальные будут утилизированы/переработаны. Торговля переработанным сырьём станет важной частью бизнеса Stellantis, к 2030 году планируемый доход от этого направления деятельности должен достичь 2 млрд евро. Нам же остаётся дождаться обещанных «долгоиграющих» машин и посмотреть, как они себя зарекомендуют на практике.

авто и общество Европа бизнес экология

 

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