Больше штраф, дольше срок: одобрено ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии

В России вождение в состоянии опьянения считается серьёзным нарушением ПДД. Согласно нынешним законам, автомобилиста, который в первый раз был пойман на «пьяной езде» или отказавшегося от медосвидетельствования, лишают прав на срок от полутора до двух лет, также он должен выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Когда автомобилиста ловят на повторном нарушении, сумма взыскания вырастает до 200 тыс. рублей, кроме того ему может грозить и реальный тюремный срок – до двух лет. Теперь власти решили ужесточить наказание для рецидивистов.



Документ, ужесточающий наказание для водителей, систематически садящихся за руль в нетрезвом состоянии, разработали в правительстве РФ, на рассмотрение в Госдуму он был отправлен в середине прошлого месяца. Сейчас депутаты одобрили правительственные поправки в первом чтении, однако не обошлось и без критики предложенных изменений.

Согласно разработанному МВД законопроекту, необходимо увеличить максимальный срок лишения свободы для водителей, в очередной раз попавшихся на вождении в нетрезвом состоянии, с нынешних двух до трёх лет. Важен и новый отдельный пункт, касающийся водителей, которые ранее были осуждены за пьяное ДТП (статья 264 УК), но снова позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Максимальный штраф для них увеличат с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а такой вариант наказания как обязательные работы исключат.



Как сообщает «Коммерсант», от общего количества водителей, подвергнутых наказанию по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ в 2020 году, пятая часть автомобилистов (20%) была осуждена по этому пункту в очередной раз. При этом в 2018 году на их долю приходилось лишь 10%. По словам чиновника, представляющего законопроект, полпреда правительства Александра Синенко, нынешние нормы не пугают тех, кто садится за руль «под градусом».

Дело в том, что рецидивистам чаще всего назначают обязательные работы. По мнению авторов инициативы, такие санкции не пугают нарушителей и не ассоциируются у них с серьёзным наказанием. А значит, актуальная редакция статьи 264.1 УК работает неэффективно и не останавливает водителей от правонарушения, что влечёт за собой угрозу безопасности на дорогах.



По мнению Вячеслава Лысакова, депутата от «Единой России», нужно серьёзно изменить нынешние нормы, причём начать уже с КоАП (по этому документу наказывают за административные правонарушения, в том числе за первое вождение в нетрезвом состоянии). Он предлагает, в частности, принять норму, согласно которой пойманному пьяным за рулём водителю позволят вернуть машину только после уплаты залога в размере 30 тыс. рублей (деньги пойдут на выплату штрафа). Пока что эту норму приняли только в первом чтении.

Теперь Госдума РФ готовит поправки к правительственному законопроекту: документ должен быть представлен не позднее 31 мая. Отметим, за первую треть текущего года в России было зафиксировано 2165 ДТП из-за пьяных водителей (-42,8%), ещё в 670 случаях виновники отказались от прохождения медосвидетельствования (-33,5%). В общей сложности в этих авариях погибло 490 человек, травмы получили 4034 участника.

