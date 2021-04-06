Рецидивистов не пустят за руль дольше: наказание за пьяное вождение хотят ужесточить

Согласно сегодняшним нормам, водитель, который в первый раз был пойман на вождении в нетрезвом состоянии (либо отказавшийся от медосвидетельствования) лишается прав на срок от полутора до двух лет и выплачивает штраф в размере 30 тыс. рублей (это административное наказание). Если автомобилиста ловят на повторном нарушении, то наказание ему «светит» по уголовной статье: начиная от взыскания в размере 200 тыс. рублей до реального тюремного срока (до двух лет). При этом, если случаются последующие рецидивы, наказание остаётся прежним. Этот момент власти РФ и решили исправить в нынешних законах.



Ранее стало известно о том, что суды в России буквально в единичных случаях назначают в качестве наказания реальный срок лишения свободы. Чаще всего пьяные водители-рецидивисты отделываются обязательными работами. Такая санкция не останавливает некоторых автомобилистов от неоднократного возвращения за руль «под градусом». Так, зафиксировано несколько случаев, когда нетрезвых водителей наказывали по три-четыре раза и каждый раз выбирался наиболее мягкий вариант наказания по УК.

Как сообщает «Российская газета», теперь в правительстве РФ разработали законопроект, согласно которому для водителей, уже имеющих судимость за нетрезвое вождение и вновь попавшихся на управлении ТС в состоянии опьянения, ужесточат наказание. В законопроекте указано, что в статье 264.1 Уголовного кодекса должна появиться вторая часть.



Предполагается, что в соответствии с новой второй частью будут наказывать не только тех, кто попался на нетрезвом вождении в третий и последующие разы, но и тех, кто ранее привлекался к ответственности за совершение ДТП в нетрезвом состоянии, в котором получили серьёзные травмы или погибли люди (речь идёт о случаях, когда срок запрета на управление ТС уже истёк).

В проекте указано, что наказанием во второй части статьи станет либо штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет (обязательные работы не предусмотрены). Также нарушителям запретят заниматься определенной деятельностью в течение шести лет (то есть после отбытия наказания они не смогут вернуть право на управление ТС в течение всех этих лет).



Согласно статистике ГИБДД, за прошлый год в РФ было зафиксировано 15 552 ДТП по вине нетрезвых водителей (на 1,3% меньше, чем в 2019-ом), ещё 3596 виновников отказались от проверки на состояние опьянения (-0,4%). В общей сложности в этих авариях погибло 4515 человек (+1,1%), травмы получили 25 469 участников (-4,5%).

Сейчас законопроект, разработанный кабмином, находится на рассмотрении Госдумы РФ. Пока не сообщается, когда в силу вступят соответствующие поправки, в случае, если документ будет одобрен.



В прошлом году стало известно о другой инициативе, которая касается пьяных водителей: их предложили наказывать строже в случае, если в момент нарушения в машине также находились дети. Так, предлагалось увеличить размер взыскания до 60 тыс. рублей, а минимальный срок лишения автомобилиста прав – до двух лет, максимальный – до трёх лет.

