Пьяных водителей с детьми в машине лишат прав на более долгий срок

Сейчас для всех нетрезвых автомобилистов применяется одинаковое наказание вне зависимости от обстоятельств, при которых было зафиксировано нарушение.

Водителей, которых впервые поймали на «пьяной езде», наказывают штрафом в размере 30 тыс. рублей, а также лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Сейчас предлагается ужесточить санкции для определённой категории нетрезвых автомобилистов – тех, кто, будучи «под градусом», везёт в машине пассажиров. Ещё более суровым станет наказание для тех, у кого в салоне окажется ребёнок.



Как сообщает RT, предложение ужесточить наказание для нетрезвых водителей с пассажирами поступило от Дмитрия Курдесова, руководителя общественного движения «За безопасность». Сообщается, что письмо с инициативой было отправлено главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Согласно разработанному документу, если пассажир в салоне автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, являлся совершеннолетним, то размер взыскания нужно увеличить до 60 тыс. рублей, минимальный срок лишения автомобилиста прав – до 2 лет, а максимальный – до 3 лет.



В случае, если пассажир у нетрезвого водителя в машине является несовершеннолетним, предлагается повысить штраф сразу в три раза – до 90 тыс. рублей. При этом права управления транспортными средствами такой автомобилист лишится минимум на 3 года и максимум – на 5 лет.



Отметим, ранее подобная норма попала в один из проектов обновлённого Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предполагалось введение более сурового наказания за вождение в нетрезвом виде (или отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения) при условии, что в машине находится ребёнок в возрасте до 16 лет. Так, в Минюсте решили, что штраф в таких случаях составит 50 тыс. рублей, а срок лишения прав – от 2 до 3 лет. Примут эту норму или нет, мы узнаем позже: пока что очередная версия редакции КоАП находится на обсуждении.

Кроме того, в проект нового КоАП ранее предлагалось внести пункт, согласно которому штраф для водителей, отказывающихся от прохождения проверки на содержание алкоголя, нужно увеличить до 40 тыс. рублей (сейчас – 30 тыс. рублей), а срок лишения прав для них может вырасти до 3 лет (пока что максимальный срок – 2 года).



Согласно статистике ГИБДД, в России за первые семь месяцев текущего года было зафиксировано 5900 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей (меньше на 13,5%, чем годом ранее), ещё в 1624 случаях (+1,8%) водители отказались от медосвидетельствования. В этих авариях в общей сложности погибло 1430 человек, травмы получили 10 357 участников.

Недавно власти в очередной раз задумались об установке алкозамков на машины. Напомним, это устройства, которые не позволяют завести мотор автомобиля до тех пор, пока водитель не подышит в специальную трубку. В зависимости от уровня алкоголя в выдохе, который определит датчик, устройство решит, можно ли допускать водителя к управлению ТС. В Минпромторге недавно заявили о том, что думают, как стимулировать производителей устанавливать эти приборы в автомобили, которые сходят с конвейера.

