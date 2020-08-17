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Пьяных водителей с детьми в машине лишат прав на более долгий срок

17.08.2020 28 0 0

Сейчас для всех нетрезвых автомобилистов применяется одинаковое наказание вне зависимости от обстоятельств, при которых было зафиксировано нарушение.

 

Водителей, которых впервые поймали на «пьяной езде», наказывают штрафом в размере 30 тыс. рублей, а также лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Сейчас предлагается ужесточить санкции для определённой категории нетрезвых автомобилистов – тех, кто, будучи «под градусом», везёт в машине пассажиров. Ещё более суровым станет наказание для тех, у кого в салоне окажется ребёнок.

Как сообщает RT, предложение ужесточить наказание для нетрезвых водителей с пассажирами поступило от Дмитрия Курдесова, руководителя общественного движения «За безопасность». Сообщается, что письмо с инициативой было отправлено главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Согласно разработанному документу, если пассажир в салоне автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, являлся совершеннолетним, то размер взыскания нужно увеличить до 60 тыс. рублей, минимальный срок лишения автомобилиста прав – до 2 лет, а максимальный – до 3 лет.

В случае, если пассажир у нетрезвого водителя в машине является несовершеннолетним, предлагается повысить штраф сразу в три раза – до 90 тыс. рублей. При этом права управления транспортными средствами такой автомобилист лишится минимум на 3 года и максимум – на 5 лет.

Отметим, ранее подобная норма попала в один из проектов обновлённого Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предполагалось введение более сурового наказания за вождение в нетрезвом виде (или отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения) при условии, что в машине находится ребёнок в возрасте до 16 лет. Так, в Минюсте решили, что штраф в таких случаях составит 50 тыс. рублей, а срок лишения прав – от 2 до 3 лет. Примут эту норму или нет, мы узнаем позже: пока что очередная версия редакции КоАП находится на обсуждении.

Кроме того, в проект нового КоАП ранее предлагалось внести пункт, согласно которому штраф для водителей, отказывающихся от прохождения проверки на содержание алкоголя, нужно увеличить до 40 тыс. рублей (сейчас – 30 тыс. рублей), а срок лишения прав для них может вырасти до 3 лет (пока что максимальный срок – 2 года).

Согласно статистике ГИБДД, в России за первые семь месяцев текущего года было зафиксировано 5900 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей (меньше на 13,5%, чем годом ранее), ещё в 1624 случаях (+1,8%) водители отказались от медосвидетельствования. В этих авариях в общей сложности погибло 1430 человек, травмы получили 10 357 участников.

Недавно власти в очередной раз задумались об установке алкозамков на машины. Напомним, это устройства, которые не позволяют завести мотор автомобиля до тех пор, пока водитель не подышит в специальную трубку. В зависимости от уровня алкоголя в выдохе, который определит датчик, устройство решит, можно ли допускать водителя к управлению ТС. В Минпромторге недавно заявили о том, что думают, как стимулировать производителей устанавливать эти приборы в автомобили, которые сходят с конвейера.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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