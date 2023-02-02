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  • Большой кроссовер Chery Tiggo 9 показался на новых официальных фото

Большой кроссовер Chery Tiggo 9 показался на новых официальных фото

02.02.2023 483 0 2

В линейке марки трехрядный SUV займет позицию флагмана. На домашнем рынке новинку ждут грядущей весной, позже модель, вероятно, доберется и до России.

Благодаря сливу китайского минпрома и вездесущим фотошпионам мы уже почти всё знаем о новом крупном кроссовере Chery Tiggo 9. Но сама марка рассекречивает SUV порционно: на этот раз опубликованы «живые» фирменные снимки с зимних испытаний «девятки». Местные профильные медиа, в свою очередь, пишут, что в Поднебесной продажи модели стартуют в мае, хотя презентацию могут провести раньше.

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Chery Tiggo 9 стал самым большим кроссом бренда: длина – 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, колесная база – 2820 мм. Таким образом, по своим габаритам «девятка» сопоставима с нынешним Kia Sorento. Особенности внешности «китайца» — гигантская радиаторная решетка с вертикальными клиньями, массивный передний бампер с L-образными блестящими вставками, выдвижные ручки дверей, «парящая» крыша и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кроссоверу положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри – уже привычное табло, необычные дефлекторы обдува и двухэтажный центральный тоннель. Вполне возможно, что, как и у Exeed Yaoguang, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок (шайба на тоннеле в этом случае, видимо, управляет мультимедиа). Tiggo 9 бывает пяти- или семиместным.

Шпионское фото от издания Autohome

На первом этапе новый кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0: в документах сертификационного органа у мотора два варианта мощности – 254 или 261 л.с. Предполагается, что у паркетника восьмиступенчатый «автомат», хотя, не исключено, что сначала Tiggo 9 будет доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой (Exeed Yaoguang тоже обещали 8АКП, но этот кросс стартовал с 7DCT). Скорее всего, для модели предусмотрен полный привод – по крайней мере, на экспортных рынках. Позже SUV должен получить гибридную версию.

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Для России кроссовер Chery Tiggo 9 официально пока не анонсировали. Впрочем, компания обычно выводит все свои крупные премьеры на наш рынок, так что шансы на появление «девятки» в РФ высоки.

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