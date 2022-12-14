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Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9: новые фото и подробности

14.12.2022 350 0 0

В продаже новый паркетник ждут в следующем году. Как и предполагалось, на первом этапе модель предложат с бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», позже SUV может получить гибридные версии.

Мы уже видели большой кроссовер Chery и на шпионских, и на полуофициальных фото. И вот новая порция снимков – их внесли в базу китайского минпрома, одновременно раскрыты основные характеристики. Кстати, сбылся прогноз местных СМИ: модель действительно назвали Tiggo 9 (прежде была известна под заводским индексом T26), соответствующий шильдик красуется на багажной двери.

Как и ожидалось, Chery Tiggo 9 стал самым крупным SUV марки, по своим габаритам он близок к актуальному Kia Sorento. Длина «китайца» равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, колесная база – 2820 мм. Особенности внешности «девятки» — внушительная радиаторная решетка с вертикальными клиньями, массивный передний бампер, выдвижные ручки дверей, «парящая» крыша и узкие задние фонари, которые объединены черной плашкой. Паркетнику положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри – привычное для Chery табло, зато дефлекторы обдува оказались нестандартными. Кроме того, судя по предыдущим фото, управление настройками передних кресел вроде бы вынесли на двери – как у Мерседесов. Новый кроссовер будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Для Chery Tiggo 9 пока заявлен только один двигатель – бензиновая двухлитровая «турбочетверка». При этом у мотора два варианта мощности – 254 или 261 л.с. Предполагается, что паркетник предложат с восьмиступенчатым «автоматом». Вероятно, у модели будет полный привод – по крайней мере, у экспортных версий. А еще китайские профильные медиа прочат «девятке» гибридную установку.

На домашний рынок новинка должна выйти в следующем году. Скорее всего, большой кроссовер Chery Tiggo 9 привезут и в Россию.

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