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Самый дорогой кроссовер Chery показался на новых фото

08.12.2022 652 0 0

Ожидается, что паркетник будет не только самой дорогой, но и самой большой моделью марки. По предварительным данным, на первом этапе SUV предложат с двухлитровой «турбочетверкой», позже подтянутся гибридные версии.

Новый флагманский кроссовер сама компания Chery анонсировала в октябре, распространив фото замаскированного тестового прототипа и картинку с интерьером. В ноябре модель без камуфляжа застукали шпионы. А теперь китайское издание Autohome опубликовало свежие чистые кадры: на них машина запечатлена со всех сторон. Паркетник пока известен под внутризаводским индексом T26, при этом местные профильные медиа прочат товарному SUV имя Tiggo 9.

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Китайцы прежде писали, что Chery T26 построен на платформе T2X, которая, в свою очередь, сделана на базе архитектуры M3X, лежащей в основе кроссоверов премиального суббренда Exeed. По неофициальным данным, длина новинки составляет 4800 мм или чуть больше. Если информация верна, то T26 перерос нынешнего флагмана Chery – локальный Tiggo 8 Pro (4745 мм; не путать с российской Pro-версией). Впрочем, до Exeed VX все равно далеко (4970 мм).

Особенности внешности – крупная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и светящейся эмблемой марки, довольно массивный передний бампер, выдвижные ручки дверей и «парящая» крыша. Задние фонари объединены между собой тонкой функциональной линией, а также черной и хромированной плашками. Паркетник «стоит» на 20-дюймовых колесах. К слову, в профиль «китаец» напоминает Range Rover Velar.

В салоне – уже давно привычное табло, зато дефлекторы обдува оказались нестандартными. Кроме того, управление настройками кресел вроде бы вынесли на двери – как у Мерседесов. Модель, вероятно, будет доступна в пяти-, шести- или семиместном исполнении.

Ожидается, что T26 дебютирует с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, знакомой по другим моделям Chery. Например, на том же Tiggo 8 Pro этот двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм. Скорее всего, для Chery T26 предусмотрен полный привод. Позже кроссовер может получить гибридные версии.

На китайский рынок SUV должен выйти в первой половине следующего года, он станет самой дорогой моделью марки: новинке прочат стартовый ценник в 28 500 долларов. Не исключено, что флагманский кросс Chery привезут и в Россию.

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