Самый дорогой кроссовер Chery показался на новых фото

Новый флагманский кроссовер сама компания Chery анонсировала в октябре, распространив фото замаскированного тестового прототипа и картинку с интерьером. В ноябре модель без камуфляжа застукали шпионы. А теперь китайское издание Autohome опубликовало свежие чистые кадры: на них машина запечатлена со всех сторон. Паркетник пока известен под внутризаводским индексом T26, при этом местные профильные медиа прочат товарному SUV имя Tiggo 9.
Китайцы прежде писали, что Chery T26 построен на платформе T2X, которая, в свою очередь, сделана на базе архитектуры M3X, лежащей в основе кроссоверов премиального суббренда Exeed. По неофициальным данным, длина новинки составляет 4800 мм или чуть больше. Если информация верна, то T26 перерос нынешнего флагмана Chery – локальный Tiggo 8 Pro (4745 мм; не путать с российской Pro-версией). Впрочем, до Exeed VX все равно далеко (4970 мм).
Особенности внешности – крупная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и светящейся эмблемой марки, довольно массивный передний бампер, выдвижные ручки дверей и «парящая» крыша. Задние фонари объединены между собой тонкой функциональной линией, а также черной и хромированной плашками. Паркетник «стоит» на 20-дюймовых колесах. К слову, в профиль «китаец» напоминает Range Rover Velar.
В салоне – уже давно привычное табло, зато дефлекторы обдува оказались нестандартными. Кроме того, управление настройками кресел вроде бы вынесли на двери – как у Мерседесов. Модель, вероятно, будет доступна в пяти-, шести- или семиместном исполнении.
Ожидается, что T26 дебютирует с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, знакомой по другим моделям Chery. Например, на том же Tiggo 8 Pro этот двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм. Скорее всего, для Chery T26 предусмотрен полный привод. Позже кроссовер может получить гибридные версии.
На китайский рынок SUV должен выйти в первой половине следующего года, он станет самой дорогой моделью марки: новинке прочат стартовый ценник в 28 500 долларов. Не исключено, что флагманский кросс Chery привезут и в Россию.
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