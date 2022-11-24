Новый флагманский кроссовер Chery сфотографировали без камуфляжа

Некоторые китайские медиа прочат самому большому и дорогому паркетнику марки имя Tiggo 9. Предполагается, что на первом этапе SUV будет доступен с двухлитровой «турбочетверкой», позже модель может получить гибридные версии.

В виде замаскированного тестового прототипа этот кросс Chery уже не раз попадался на дорогах КНР. Сама же марка распространила первые официальные фото грядущего SUV под конец октября, однако машина на них все еще обклеена полосатой пленкой. И вот на форуме местного издания Autohome появились шпионские снимки кроссовера без лоскутка камуфляжа. Напомним, модель пока известна под внутризаводским индексом T26, при этом некоторые профильные китайские СМИ полагают, что товарный SUV получит имя Tiggo 9. В гамме Chery новинка займет позицию флагмана.

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Кроссоверу достались довольно массивный передний бампер, внушительная радиаторная решетка с вертикальными плашками, крупные колеса и выдвижные ручки дверей. Вдобавок у будущего флагманского SUV «парящая» крыша. В салоне – табло и необычные дефлекторы обдува. Ожидается, что модель будет доступна в пяти-, шести- или семиместном исполнении.



Китайцы пишут, что новый кроссовер Chery построен на платформа T2X, которая в свою очередь, сделана на базе архитектуры M3X, лежащей в основе машин премиального суббренда Exeed. По предварительным данным, длина нового SUV составляет 4800 мм или чуть больше. Если информация верна, то T26 перерос нынешнего флагмана Chery – локальный Tiggo 8 Pro (4745 мм; не путать с российской Pro-версией). Впрочем, до Exeed VX все равно далеко (4970 мм).



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Новинке прочат бензиновую «турбочетверку» 2.0 TGDI, знакомую по другим моделям компании. В частности, на том же Chery Tiggo 8 Pro этот двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм. Скорее всего, для Chery T26 предусмотрен полный привод. Позже кросс может обрасти гибридными версиями.



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В Китае новый SUV, вероятно, стартует в следующем году, хотя премьеру вполне могут провести уже в 2022-м. После того, как модель освоит домашний рынок, ее наверняка отправят на экспорт, так что большой кросс Chery имеет все шансы добраться до РФ.

