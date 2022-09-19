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Большой семиместный кроссовер Mazda CX-80: новое изображение

19.09.2022 275 0 0

Предполагается, что ещё один SUV японской марки будет представлен в середине следующего года. Продажи в Европе стартуют во второй половине 2023-го.

 

Продажи автомобилей Mazda на старосветском рынке идут с переменным успехом. Так, по итогам «ковидного» 2020-го европейцы купили 149 794 автомобиля, что почти на 40% меньше, чем годом ранее. В прошлом году результаты слегка подросли (на 4,7%) до 156 821 шт. В текущем году у бренда снова минус: за первые семь месяцев дилеры реализовали 71 059 экземпляров, что на 25,7% меньше, чем в январе-июле предыдущего года. В дальнейшем ситуацию могут изменить новинки, которые сейчас находятся в разработке.

На фото: Mazda CX-60 (версия для европейского рынка)

Многие автопроизводители сейчас сокращают свои линейки «легковушек», отдавая предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Актуальные тенденции не обошли стороной и Мазду: весной текущего года появилась информация о том, что у Mazda 6, вероятно, не будет преемника. При этом в компании отметили, что разработчики сфокусировались на сегменте SUV.

Ещё осенью прошлого года стало известно о том, что в 2022-2023 годах на рынки США и Канады выйдут кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений). В дальнейшем так называемые «американские» SUV будут поставлять и в иные страны, где на них будет спрос. В это же время для Европы и Японии подготовили CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80 (рассчитан на семерых седоков). При этом Mazda весной текущего года представила CX-60, а трёхрядный кроссовер пока ещё остаётся тайной.

Вариант внешности Mazda CX-80 подготовил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что большой кроссовер будет визуально копировать переднюю часть и корму «младшего брата». Исполнение решётки радиатора, головной оптики, задних фонарей и бамперов, скорее всего, у моделей окажется идентичным. Разница, у них, очевидно, будет лишь в расстоянии между осями; кроме того, трёхрядному SUV пересмотрят оформление окошек в задних стойках.

Рендер семиместного кроссовера Mazda CX-80

Главным изменением внутри, конечно же, будет третий ряд сидений. Ожидается, что в остальном интерьер новинки повторит решения ранее представленного кроссовера Mazda CX-60. Напомним, модель получила виртуальную «приборку», а также информационно-развлекательную систему с «торчащим» из передней панели сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма.

Моторная гамма европейской версии CX-80, скорее всего, будет такой же, как у «младшего брата». Так, один из вариантов представляет собой подключаемый гибрид, в основе его установки находится переработанный четырёхцилиндровый 192-сильный бензиновый двигатель Skyactiv-G объёмом 2,5 литра (261 Нм), работающий в тандеме с 136-сильным электромотором (250 Нм). Также в состав входит литий-ионная батарея ёмкостью 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы у «шестидесятого» составляет 327 л.с. (500 Нм). Чисто на электротяге CX-60 может проехать до 63 км.

На фото: салон Mazda CX-60 (версии для европейского рынка)

Также в линейке есть пара «мягкогибридных» версий, в их основе лежат 3,0-литровая рядная бензиновая «шестёрка» e-Skyactiv X и рядный шестицилиндровый дизель e-Skyactive D объёмом 3,3 литра (мощность – 200 и 254 л.с. соответственно). Они работают в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором, восьмиступенчатым «автоматом» с многодисковым сцеплением и встроенным электромотором.

Предполагается, что Mazda CX-80 будет представлен в середине следующего года, а продажи на европейском рынке стартуют во второй половине 2023-го.

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