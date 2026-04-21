Авторынок ×
21.04.2026 427 0 0
Большой седан Kia K8 получил скромные обновки к следующему модельному году

Цены посвежевшей престижной четырёхдверки на домашнем рынке уже известны, за стартовый вариант просят не менее 36,79 млн вон (эквивалентно примерно 1,87 млн рублей по текущему курсу).

Корейская марка Kia представила седан K8 в 2021 году, причём эта четырёхдверка пришла на смену модели, которая на домашнем рынке имела индекс K7, а в других странах продавалась под именем Cadenza. Как Kolesa.ru сообщал ранее, рестайлинг седан K8 пережил летом 2024 года, а на экспорт модель отправили в 2025-м, она добралась в том числе до Казахстана.

На фото: Kia K8 2027 модельного года

Теперь пресс-служба марки рассказала об обновках, которые седан Kia K8 получил к 2027 модельному году. Так, с целью «повысить уровень безопасности и удобства» разработчики расширили список стандартного оборудования топовой версии Signature за счёт проекционного дисплея.

Помимо этого, исполнению Kia K8 Noblesse теперь положен расширенный набор водительских помощников ADAS. Версию снабдили ассистентом при движении по шоссе Highway Driving Assist 2 (HDA 2) и интеллектуальным круиз-контролем, работающим с навигационной системой. В свою очередь варианту Best Selection достались функции предотвращения столкновений в слепой зоне, предотвращения столкновений при движении задним ходом и функция безопасного выхода из машины.

Напомним, в ходе последнего рестайлинга, прошедшего в 2024 году, длина четырёхдверки K8 выросла на 35 мм и теперь составляет 5050 мм, а расстояние между осями осталось прежним и равно 2895 мм. В салоне на передней панели установлено табло, объединяющее и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы. Всем исполнениям Kia K8 положено десять подушек безопасности.

Судя по сообщению пресс-службы Kia, седан K8 2027 модельного года предложат только с двумя вариантами «начинки». Четырёхдверка может быть оснащена либо 198-сильным бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,5 литра, либо 230-сильной HEV-установкой (гибрид без возможности зарядки от электросети). В её основе лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в шестиступенчатый автомат. Привод в обоих случаях только передний.

На фото: салон Kia K8

Продажи посвежевшего седана на домашнем рынке стартовали сегодня, 21 апреля 2026 года. Цена стартовой версии Noblesse Light с ДВС равна 36,79 млн вон (эквивалентно примерно 1,87 млн рублей по текущему курсу), с гибридной системой – 42,06 млн вон (около 2,14 млн рублей). За исполнение Best Selection здесь просят 38,31 млн вон (около 1,94 млн рублей) и 43,57 млн ​​вон (около 2,21 млн рублей) соответственно. Покупка топового варианта Signature Black обойдётся в 45,95 млн вон (около 2,33 млн рублей) и 51,02 млн вон (около 2,59 млн рублей) соответственно.

Тем временем, на минувшей неделе Kia полностью рассекретила свежий паркетник Seltos, адресованный Старому Свету: европейцам кроссовер предлагается и с «чистым» ДВС, и с HEV-установкой.

седан Южная Корея авторынок KIA KIA K8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 181 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 6947 0 0 20.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых горо... 3242 24 0 20.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19658 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 10596 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10541 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
24 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
8 На российский рынок выходит семиместный внедорожник KGM Rexton
Новые комментарии
Change privacy settings