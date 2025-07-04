Рестайлинговый седан Kia K8 добрался до Казахстана с полным приводом

Компания Kia выводит на казахстанский рынок обновленный бизнес-седан. Нашим соседям модель предложена в трех комплектациях. Двигатель и коробка прежние, при этом клиентам впервые доступны полноприводные машины.

Рестайлинговую четырехдверку Kia K8 в Казахстане анонсировали в июне. А теперь там дан старт продажам. Напомним, седан в строю с 2021 года, он пришел на смену модели, которая в Корее была известна как Kia K7, а в других странах звалась Kia Cadenza. На казахстанском рынке «восьмерка» присутствует с 2023 года. Также добавим, что K8 является самой престижной легковушкой марки с ДВС – круче только четырехдверка Kia K9 на заднеприводной платформе.

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В плане дизайна адресованный Казахстану седан ничем не отличается от модели для Кореи (там обновленный автомобиль дебютировал еще в прошлом году). Рестайлинг принес Kia K8 объединенные светящейся полоской вертикальные фары и другие бамперы, также изменен светодиодный рисунок задних фонарей. А вместо радиаторной решетки с ромбами появилась сплошная заглушка – саму решетку перенесли ниже. Длина обновленного K8 выросла на 35 мм до 5050 мм. Колесная база – прежние 2895 мм.

В салоне – новые руль, табло и блок управлением «климатом». Дефлекторы обдува сделали в виде единой линии, тогда как раньше центральные воздуховоды были отдельными. Еще перекомпонован тоннель.

Как и прежде, в Казахстане седан Kia K8 предложен с бензиновым атмосферником V6 3.5 GDI (300 л.с., 359 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом. При этом там модель впервые представлена не только с передним, но и с полным приводом.

У рестайлингового седана три комплектации – Luxe, Prestige и Premium. Причем только базовая версия имеет передний привод. Согласно местному потребительскому сайту Kia, в списке оборудования самой дешевой четырехдверки значатся: 18-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, упомянутое табло (приборный дисплей и тачскрин мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Начиная с исполнения Prestige появляются кожа Nappa, вентиляция передних кресел, аудиосистема Meridian, камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновения при повороте налево и при движении задним ходом, система мониторинга «слепых» зон. Топовый седан Kia K8 Premium – это 19-дюймовые диски, панорамная крыша, проекционный дисплей, задний диван с вентиляцией и встроенным в откидной подлокотник пультом управления мультимедиа.

Переднеприводный K8 Luxe оценили в 23 990 000 тенге (примерно 3,6 млн рублей по текущему курсу), полноприводные версии Prestige и Premium обойдутся в 27 490 000 и 28 990 000 тенге соответственно (4,2 млн и 4,4 млн рублей).