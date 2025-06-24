Обновлённый седан Kia K8 скоро стартует в Казахстане: теперь с полным приводом

В соседней стране рестайлинговая большая четырехдверка Kia будет доступна с прежними атмосферником V6 3.5 и автоматом. При этом там впервые можно будет приобрести модель не только с передним, но и с полным приводом.

В родной Корее бизнес-седан Kia K8 пережил рестайлинг еще в 2024-м. В начале нынешнего года такая четырехдверка добралась до стран Ближнего Востока. Теперь же обновленная «восьмерка» анонсирована в соседнем с нами Казахстане – там старт продаж намечен на 1 июля. Напомним, седан в строю с 2021-го, он пришел на смену модели, которая в Корее была известна как Kia K7, а в других странах звалась Kia Cadenza. На казахстанском рынке K8 присутствует с 2023 года. Также добавим, что эта модель является самой престижной легковушкой Kia с ДВС – круче только четырехдверка Kia K9 на заднеприводной платформе.

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Рестайлинг принес Kia K8 вертикальные блоки фар, которые вдобавок объединены светящейся полоской. Вместо радиаторной решетки с ромбами появилась сплошная заглушка – саму решетку перенесли ниже. Другими также стали бамперы, еще изменен диодный рисунок задних фонарей. Длина обновленного седана равна 5050 мм, что на 35 мм больше по сравнению с дореформенной «восьмеркой». Колесная база – прежние 2895 мм.

Обновленный седан Kia K8, версия для Казахстана

В салоне установили новые руль, табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) и блок управлением «климатом». Дефлекторы обдува отныне представляют собой единую линию (раньше центральные воздуховоды были отдельными), плюс перекомпонован тоннель.

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В Казахстане рестайлинговому Kia K8 также обещаны: обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех кресел (все сиденья – еще и с вентиляцией), центральный бокс-подлокотник с подогревом и системой ультрафиолетовой стерилизации, аудиосистема Meridian с 14 динамиками, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов с функцией охлаждения, проекционный дисплей, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Как и прежде, на казахстанском рынке седан Kia K8 будет доступен с бензиновым атмосферником V6 3.5 GDI (300 л.с., 359 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом. При этом там впервые можно будет выбрать модель не только с передним, но и с полным приводом.

Цены обновленной четырехдверки пока не объявлены. Дореформенный K8 в Казахстане стоит от 24 390 000 тенге, что эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по актуальному курсу.