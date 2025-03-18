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Обновлённый седан Kia K8 перестал быть эксклюзивом

18.03.2025 2039 0 1

Престижную четырехдверку Kia с новым дизайном отправили на экспорт. Как и прежде, за пределами домашнего рынка модель представлена с атмосферником V6 3.5 или в виде гибрида HEV с установкой на базе турбочетверки 1.6.

Седан Kia K8 в строю с 2021 года, он пришел на смену модели, которая в Корее носила индекс K7, а в других странах была известна под именем Cadenza. «Восьмерка» является самой престижной легковушкой марки с ДВС – выше нее в гамме только четырехдверка Kia K9 на заднеприводной платформе. На родине Kia K8 обновили еще летом прошлого года. Но только сейчас такой седан выходит на экспортные рынки: объявлено, что рестайлинговая модель уже доступна к заказу в странах Ближнего Востока, хотя цен в свободном доступе пока нет.

На Ближнем Востоке уже принимают заказы на обновленный седан Kia K8, но цен еще нет
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На Ближнем Востоке уже принимают заказы на обновленный седан Kia K8, но цен еще нет
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На Ближнем Востоке уже принимают заказы на обновленный седан Kia K8, но цен еще нет
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Снаружи и внутри ближневосточная четырехдверка повторяет версию для Кореи. Kia K8 достались вертикальные блоки фар, между которыми вдобавок имеется светящаяся полоска. Вместо радиаторной решетки с ромбами появилась сплошная заглушка – саму решетку перенесли ниже. Другими также стали бамперы, плюс изменен диодный рисунок задних фонарей.

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Длина обновленного седана равна 5050 мм, что на 35 мм больше, чем у предшественника. Колесная база – прежние 2895 мм. Экспортной модели положены 18- и 19-дюймовые диски, тогда как на родине для четырехдверки еще предусмотрены 17- и 20-дюймовые.

В салоне – новые руль, табло и блок управления «климатом». Дефлекторы обдува представляют собой единую линию (прежде центральные воздуховоды были отдельными), перекомпонован тоннель. В списке оборудования рестайлингового ближневосточного седана также заявлены: обивка Nappa, подогрев и вентиляция кресел, две беспроводные площадки для зарядки гаджетов, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Технику менять не стали. На Ближнем Востоке седан Kia K8 предложен с бензиновым атмосферником V6 3.5 (296 л.с.) и классическим восьмиступенчатым автоматом. В некоторых странах региона еще можно купить гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с турбочетверкой 1.6 и электромотором, встроенным в шестиступенчатый автомат. Привод только передний. В Корее линейка седана также включает младший четырехцилиндровый атмосферник 2.5 (198 л.с.) и газовую версию V6 3.5 (240 л.с.). Кроме того, на домашнем рынке седан с бензиновой «шестеркой» бывает полноприводным.

Дореформенный седан Kia K8. Например, в ОАЭ прежняя модель в пересчете на наши деньги по актуальному курсу обойдется минимум в 3,35 млн рублей
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Дореформенный седан Kia K8. Например, в ОАЭ прежняя модель в пересчете на наши деньги по актуальному курсу обойдется минимум в 3,35 млн рублей
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Дореформенный седан Kia K8. Например, в ОАЭ прежняя модель в пересчете на наши деньги по актуальному курсу обойдется минимум в 3,35 млн рублей
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Чуть позже обновленная четырехдверка Kia K8 доберется до Казахстана и Узбекистана. Что же касается России, то у нас «восьмерка» официально никогда не была представлена. Впрочем, благодаря стараниям некоторых дилеров в РФ можно приобрести «параллельные» седаны – уже с новым дизайном.

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