В Казахстане начинаются продажи престижного седана Kia K8

В соседней стране крупная четырехдверка предложена с единственным атмосферным мотором V6 и передним приводом. На родине марки гамма шире, вдобавок там у модели есть полноприводная версия.

Седан Kia K8 дебютировал в Корее в 2021 году, он пришел на смену модели, которая на домашнем рынке носила индекс K7, а в других странах была известна под именем Cadenza. Сегодня «восьмерка» является самой престижной легковушкой корейского бренда – круче только Kia K9 на заднеприводной платформе. Kia K8 продают не только на родине марки, но также в странах Ближнего Востока, а в прошлом году седан добрался до Узбекистана. И вот компания снова расширила географию присутствия модели: четырехдверка стартовала в Казахстане.

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Длина «восьмерки» составляет 5015 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2895 мм. У седана узкие фары, окрашенная в цвет кузова радиаторная решетка, спрятанные в переднем бампере диодные ходовые огни и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – изогнутое табло и сенсорный блок управления «климатом», дополненный шайбами.



В Казахстане Kia K8 предложен с единственным мотором – это бензиновый атмосферник V6 3.5 GDI, который выдает 300 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Привод только передний. Отметим, в Корее модель еще можно прибрести с младшим двигателем 2.5 GDI (198 л.с.) и газовым V6 3.5 LPI (240 л.с.), плюс там доступен гибрид HEV с установкой на основе бензиновой турбочетверки 1.6 T-GDI. Кроме того, на домашнем рынке «восьмерка» с 300-сильным мотором бывает с полным приводом.



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У казахстанского седана две комплектации – Prestige и Premium. В списке оборудования базового Kia K8 значатся: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, кожаная обивка, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, то самое табло (экраны приборки и мультимедиа – диагональю 12,3 дюйма каждый), климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Версия Premium – это еще кожа Nappa, подогрев и вентиляция задних кресел (плюс центральный подлокотник с панелью управления мультимедиа), панорамный люк в крыше, отдельный «климат» для второго ряда, адаптивный «круиз» и проекционный дисплей.



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Цена Kia K8 Prestige – 21 990 000 тенге, что эквивалентно примерно 4 324 000 рублей по текущему курсу. Исполнение Premium обойдется в 24 990 000 тенге (около 4 913 000 рублей).



В России и прежде можно было купить седан K8 – разумеется, речь про «параллельные» машины. Теперь же предложений на рынке, вероятно, прибавится.